Propadlega kriptokralja in milijarderja obsodili na 25 let zapora

Nadaljuje se propad nekdanjega milijarderja, ki je pred propadom svojega podjetja leta 2022 veljal za kriptokralja in enega glavnih obrazov kriptosveta. 32-letnik se je že avgusta lani izrekel za nedolžnega vseh točk obtožnice, v kateri so mu med drugim očitali pranje denarja, goljufije, zaroto in podkupovanje.

Bankman-Friedu je sicer grozilo več kot 100 let zapora, vendar so zvezni tožilci v New Yorku sodniku dejali, da tako dolga zaporna kazen ni potrebna, predlagali so vsaj 40 let. Njegova odvetniška ekipa je zahtevala občutno nižjo kazen od okoli pet do šest let in pol, saj da gre za nenasilnega storilca kaznivega dejanja, ki ima sicer težave z duševnim zdravjem. Prav tako so trdili, da bodo stranke, ki so bile skupaj oškodovane za več milijard, v stečajnem postopku poplačane.

Tvegano trgoval z denarjem strank

Bankman-Fried je ob razcvetu bitcoina in ostalega digitalnega premoženja zbral 26 milijard dolarjev (23 milijard evrov) premoženja in postal vpliven poslovnež, preden je njegova kripto borza FTX novembra 2022 razglasila stečaj. Od vlagateljev je zbral več milijard evrov, ki jih je nato preusmeril v posebno podjetje Alameda Research, kjer je imel tesne sodelavce, s katerimi so kupovali razkošne nepremičnine. To podjetje je bilo namenjeno tveganim naložbam v hedge sklade kriptovalut, pri tem pa Bankman-Fried strankam ni razkril, da je tvegano trgoval z njihovim denarjem.

Po finančnih težavah je odstopil s položaja, še pred tem pa priznal, da se FTX sooča z izpadom v višini osem milijard dolarjev (sedem milijard evrov) in da bi potrebovali več milijard, da bi podjetje ostalo plačilno sposobno. Ko so vlagatelji zaznali, da je nekaj narobe, so denar od naložb zahtevali nazaj, a sredstev ni bilo in sledil je propad borze.