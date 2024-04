Lažni novinarji in zgodbe ter vse bolj spretne (dez)informacijske kampanje

Ralf Beste, vodja oddelka za kulturo in komunikacije na nemškem zunanjem ministrstvu, je za The Financial Times povedal, da je vse kompleksnejšo grožnjo Rusije treba jemati resno. "Na splošno je zaznati povečanje prefinjenosti glede na to, kar smo videli prej." Rusija je pri svojem delovanju bolj subtilna in avtomatizira bolj verodostojna sporočila z namenom, da bi bili njeni napadi učinkovitejši in bi bilo proti njim težje delovati, trdi Beste. "Verjetno se marsikaj dogaja, česar sploh ne moremo videti."

Beste vidi nevarnost v naraščanju zasebnih pogovorov, ki potekajo prek različnih kanalov, kot sta Telegram in WhatsApp. "Zelo težko je razumeti, kaj se tam dogaja. Ne gre samo za informacije, ki so preverljivo resnične ali napačne. Je več kot to. Gre za izkrivljanje mnenj. Poskušajo nagniti tehtnico razprave. Ali prepričati ljudi, da je okvir razprave drugačen od tistega, kar je v resnici." Uporabljene tehnike so bolj podobne "dregljanju" (nudging), pravi nemški uradnik. Gre za koncept vedenjske znanosti o uporabi majhnih socialnih in informacijskih iztočnic, s katerimi dosežejo subtilno spremembo mnenja, piše The Financial Times.

"V teh kampanjah vzamejo elemente resničnosti in jih nato izkrivljajo, da ustvarijo drugačen vtis." Takšne kampanje je težko ovreči, saj so njihovi osnovni elementi pogosto osnovani na nekaterih dejstvih, opozarjanje na netočnosti pa je lahko kontraproduktivno in pridoda h kredibilnosti trditev, še piše časnik.

Umorjeni novinar, ki ga ni, o vili, ki je Zelenski ni kupil

Pred meseci je najprej po Telegram kanalih, nato pa še v nekaterih večjih, tudi ruskih publikacijah, zaokrožila zgodba o raziskovalnem novinarju po imenu Mohamed al-Alawi. Ta je trdil, da se je dokopal do dokumentov, ki dokazujejo, da je tašča ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v egiptovskem letovišču El Gouna kupila veliko vilo v bližini posestva hollywoodske igralke Angeline Jolie. Zgodba je romala prek Egipta do Nigerije pa vse do Rusije, kjer naj bi bila po ugotovitvah preiskovalcev tudi zasnovana.

Zgodba je nato za nekaj časa potihnila, nato pa znova priplavala na površje, ko naj bi pripadniki ukrajinske tajne službe, v Hurghadi do smrti pretepli omenjenega al-Alawija. Te trditve so, kot piše NYT, dale "novo življenje stari laži". Neglede na resničnost je zgodba dosegla milijone spletnih uporabnikov, omenjena je bila celo v razpravi v ameriškem kongresu. Saga o vili prikazuje "dolgotrajno in natančno zgrajeno pripoved, zasnovano na spletu okoli izmišljenega lika in okrašeno z na videz realističnimi podrobnostmi in zapletom, vrednim Netflixa," piše časnik.

Videoposnetek, ki ga je objavil domnevni preiskovalni novinar al-Alawi se je prvič pojavil 20. avgusta na novo ustvarjenem YouTubovem računu, ki prej ni imel nobene dejavnosti in skoraj nobenega sledilca, poroča Institute of Strategic Dialogue, globalna neprofitna raziskovalna organizacija v Londonu. Moški se je pojavil v slabo osvetljeni sobi in bral z zaslona svojega računalnika. Videti je bil kot resnična oseba, vendar njegove dejanske identitete ni bilo mogoče preveriti, piše NYT. Zdi se, da nihče z imenom Mohamed al-Alawi pred tem ni ustvaril predhodnih člankov ali videoposnetkov. Po podatkih podjetja ActiveFence, ki se ukvarja z internetno varnostjo, lik al-Alawija nima nobene spletne delovne zgodovine, niti mreže prijateljev ali socialnih povezav na spletu.