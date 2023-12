Propalestinski protestniki v ZDA blokirali dostop do letališč

Protestniki, ki pozivajo k miru na Bližnjem vzhodu, so v sredo nekaj časa blokirali dostop do dveh velikih letališč v ZDA - LAX v Los Angelesu in JFK v New Yorku, poročajo lokalni mediji. V Los Angelesu je policija aretirala najmanj 35 ljudi, v New Yorku pa najmanj 26.

Protestniki v Los Angelesu so dostop do letališča blokirali z betonskimi ploščami in drugimi predmeti na cestišču, v New Yorku pa so se združili v človeško verigo čez avtocesto Van Wyck, kjer tudi sicer pogosto nastajajo zastoji.

Protesti zaradi hitrega policijskega posredovanja niso trajali dolgo, vendar pa so odmevali in letališči sta potnikom, ki so obtičali v prometu, pošiljali na pomoč celo avtobuse, ki pa niso prišli daleč. V New Yorku je protest pot na letališče podaljšal za kakih 20 minut, je poročal New York Post.