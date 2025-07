Proračun EU: Kdo bo pridobil, kdo izgubil?

Kmetijstvo bo deležno vsaj 300 milijard evrov – precej manj kot 386,6 milijarde v prejšnjem proračunu. Ta znesek bo vključen v širši sklad za "nacionalne in regionalne partnerske načrte".

"Evropska komisija bo predstavila različne proračunske postavke, ki so se povečale. Seveda pa, če proračun ostane na enaki ravni, to pomeni, da se bo moralo več proračunskih postavk zmanjšati," je dejal poslanec Evropske ljudske stranke Siegfried Muresan .

Komisija predlaga nov davek na tobačne izdelke, vključno s cigaretami, cigarami in elektronskimi cigaretami. Cilj je ustvariti do 30 milijard evrov letno za odplačilo skupnega dolga EU. Cena škatlice cigaret se bo po ocenah zvišala za 1–2 evra, kot poroča Politico .

Biotska raznovrstnost izgublja svoj ločen proračun in bo vključena v širši cilj "podnebja in okolja". Nevladne organizacije opozarjajo, da bi lahko financiranje biotske raznovrstnosti postalo manj transparentno. Po podatkih Komisije EU že zdaj primanjkuje 37 milijard evrov letno za te namene.

Posebna sredstva bodo usmerjena v vzhodne regije EU zaradi njihovih varnostnih in gospodarskih potreb. Ukrajina bo v okviru obnove in približevanja EU prejela dodatnih 100 milijard evrov.

Za obrambo in vesolje je predlaganih 131 milijard evrov – petkrat več kot danes. "Predlog kaže dobrodošlo ambicijo," je dejala poslanka Zelenih v Odboru za obrambo Hannah Neumann .

Proračun za digitalno področje bo petkrat večji: 54,8 milijarde evrov. Cilj je konkurenčnost v tekmi z ZDA in Kitajsko.

"Naložbe v infrastrukturo so počasne in neoptimalne," je opozoril nekdanji predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi .

"To je prelomni dan za evropski kulturni in ustvarjalni sektor," je povedal komisar za izobraževanje in šport Glenn Micallef.

Za vojaško mobilnost je predlaganih 17,7 milijarde evrov, kar je več kot doslej, a še vedno precej pod ocenjenimi potrebami 75–100 milijard evrov. "To se zdi veliko, a dejansko ne dosega potreb," je ocenil komisar za promet Apostolos Tzitzikostas.

Kohezijska politika ni več samostojna enota, ampak je vključena v partnerske načrte. Najrevnejše regije bodo prejele 218 milijard evrov, za druge ni zagotovil. Regionalni voditelji so zaskrbljeni, da bodo centralne vlade dobile prevelik vpliv nad razdeljevanjem sredstev.