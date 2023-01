Proruski 'agenti', ki skušajo Nemčijo obrniti proti Ukrajini

Da v Nemčiji delujejo "agenti", ki podpirajo Putina in njegovo agendo, je pokazala preiskava Reutersa. Razkrila je tudi, da ne zbirajo le koristnih informacij, temveč skušajo usmeriti tudi odnos Berlina do Ukrajine. Nemčija je sicer največje evropsko gospodarstvo in pomembna podpornica Ukrajine v Evropski uniji. Kijevu zagotavlja ogromne količine vojaške in civilne pomoči.

Da so ključne osebe, ki se zavzemajo za spremembo usmeritve Nemčije glede Ukrajine in vojne, povezane z rusko vlado ali skrajno desnico, je pokazala preiskava Reutersa. Tako s spletno kampanjo kot shodi na ulicah te osebe pozivajo Berlin, naj ponovno razmisli o svoji podpori Ukrajini. To sporočilo pa ima zaradi odnosa med Nemčijo in Rusijo globoke korenine tako zaradi rusko govorečih prebivalcev, ki jih je v Nemčiji več milijonov, kot zaradi drugih zgodovinskih in gospodarskih vezi (na primer odvisnosti od ruskega plina). Nemčija je Ukrajini doslej obljubila več kot milijardo evrov humanitarne pomoči, poleg vojaške opreme pa tudi napredne sisteme zračne obrambe. Večina Nemcev sicer podpira Ukrajino, vendar so naraščajoče cene, ki jih spodbuja strma rast stroškov energije, zmanjšale odobravanje povečanja vojaške podpore.

icon-expand Elena Kolbasnikova FOTO: Profimeda

Čeprav nemška vlada na vprašanja Reutersa ni odgovorila, pa je notranje ministrstvo dejalo, da zelo resno obravnava vse poskuse drugih držav, da bi vplivale na Nemčijo, zlasti v kontekstu ruske vojne proti Ukrajini. Par, ki vodi proruske proteste in širi prorusko miselnost Reuters je pregledal več zapisov na družbenih omrežjih in druge javno dostopne informacije ter tako identificiral nekatere ključne osebe, ki sodelujejo pri uveljavljanju ruskih interesov v Nemčiji. Med njimi je tudi Max Schlund. Gre za bivšega častnika ruskega letalstva, ki se je prvotno imenoval Rostislav Tesljuk, preden je pred desetletjem spremenil ime. Schlund je v zadnjih mesecih odpotoval v vzhodno Ukrajino, ki je pod ruskim nadzorom. Pred kratkim pa mu je ruska vladna agencija, ki je trenutno na udaru sankcij EU, plačala letalsko karto za udeležbo na konferenci, na kateri je bil osrednji govornik prav ruski predsednik Vladimir Putin. Agencija Rossotrudničestvo je sicer zaradi vodenja mreže "agentov", ki širijo narativo Kremlja, že sankcionirana s strani EU. Vodja agencije je julija uvedene sankcije označil za nore. Tu je tudi Elena Kolbasnikova, skupaj s Schlundom je organizirala in vodila več proruskih protestov. Z njim je bila tudi v romantičnem razmerju. Večjo pozornost je prejela lani, ko je dejala, da so jo odpustili zaradi rusofobije, a slednjega Reuters ni uspel neodvisno preveriti. Pred tem je delala kot medicinska sestra. V svojih govorih se sicer ne osredotoča toliko na samo vojno, temveč raje govori o vplivu, ki ga zaradi nje občutijo Nemci. Brat Kolbasnikove, ki še vedno živi v Ukrajini, je sicer dejal, da je njeno prorusko stališče do vojne zaostrilo tudi razkol v družini: "Morda je moja krvna sestra, a to, kar počne, ni prav." Poleti sta Schlund in Kolbasnikova na Telegramu poslala sporočilo, v katerem sta enako misleče povabila na dan glasbe, hrane in športa v Dusseldorf. Prizorišče so takrat krasile zastave čečenskega voditelja in Putinovega zaveznika Ramzana Kadirova. Minister v Kadirovovi skupini Akhmed Dudajev je na spletu delil fotografije dogodka in ob tem pohvalil Kolbasnikovo in Schlunda, za katera je rekel, da sta na strani resnice. Leta 2022 je par odpotoval v Donbas, prokremeljski medij Tsargrad je takrat na YouTubu objavil posnetek potovanja, med katerim sta Schlund in Kolbasnikova promoskovskim silam delila pomoč.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekatere povezane tudi z rusko vlado Oleg Eremenko je direktor berlinskega gradbenega podjetja, prej je delal za rusko vojaško obveščevalno službo. Ta rusko-nemški poslovnež, ki je avgusta na panelni razpravi, ki je bila naslovljena "Mir z Rusijo", trdil, da so ukrajinsko mladino učili sovražiti Rusijo. Eremenko je sicer že dolgo aktiven v rusko-nemški skupnosti. Pa tudi Andrej Harkovski, ki je svojo zvestobo zaprisegel kozakom (pretežno vzhodnoslovansko pravoslavno ljudstvo, ki izvira iz pontsko-kaspijske stepe Ukrajine in južne Rusij). Jan Riedel pa je predsednik organizacije German-Russian Souls (Nemško-ruske duše), ki zbira sredstva za Donbas. Sodeluje na proruskih dogodkih v Nemčiji, včasih tudi skupaj z ruskimi diplomati, pri polaganju vencev na grobove vojakov Rdeče armade, padlih v drugi svetovni vojni. Riedel in njegova skupina skoraj vsak dan objavljajo slike na svojih kanalih družbenih medijev, ki jih opisujejo kot posledice ukrajinskih topniških napadov na stanovanjske zgradbe in civilno infrastrukturo v regiji Donbas.