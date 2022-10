Proruski hekerji napadli ameriška letališča

Na napad so najprej opozorili na letališču LaGuardia, kjer so težave prvič opazili v ponedeljek okoli 3. ure – uporabniki so imeli težave z dostopom do uradne spletne strani letališča, poroča The Washington Post.

"Obrambni sistem za kibernetsko varnost je opravil svoje delo: Težave je hitro zaznal in jih v 15 minutah tudi odpravil. Nato smo o napadu obvestili oblasti in tako na morebitne težave opozorili tudi druga letališča," so sporočili upravljavci letališča.

Na mednarodnem letališču v Denverju so hekerji spletne strani napadli okoli 11. ure. Iz letališča v Los Angelesu pa so sporočili, da so bile zaradi napada storitve njihovih spletnih strani nekaj časa delno onemogočene. Hujših motenj ni bilo. "Noben notranji letališki sistem ni bil ogrožen in ni bilo nobenih motenj v delovanju storitev letališča," so sporočili.