Proruski separatisti napovedali izmenjavo zapornikov z Ukrajino

Posebni predstavnik Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) Martin Sajdik je medtem potrdil, da so priprave za izmenjavo zapornikov v teku. Po navedbah virov se o seznamih z imeni zapornikov še dogovarjajo.

Kijev in Moskva sta tako septembra izmenjala 70 zapornikov, tudi vidne osebnosti, ki imajo simbolično pomembno vlogo, kot je bil ukrajinski aktivist in režiser Oleg Sencov. Ukrajinske sile in proruski separatisti pa so se novembra umaknili s treh sektorjev ob frontni črti. Do marca prihodnje leto naj bi v skladu z dogovorom z vrha v Parizu izvedli še več tovrstnih umikov.

Rusija pa je Kijevu vrnila bojne ladje, ki jih je zasegla, medtem ko je več visokih ruskih predstavnikov, med njimi Putin, izrazilo naklonjenost do Zelenskega.

Vojna med Kijevem in proruskimi separatisti od leta 2014 terjala več tisoč mrtvih

Vojna med Kijevom in proruskimi separatisti je od leta 2014 terjala več kot 13.000 mrtvih. Ukrajina in Zahod Moskvo obtožujeta financiranja in oboroževanja upornikov na vzhodu države, kar Rusija zanika in trdi, da v konfliktu igra politično oz. humanitarno vlogo, katere cilj je zaščiti rusko govoreče prebivalstvo v Donecku in Lugansku.

Podpis mirovnih dogovorov iz Minska v letu 2014 in 2015 je sicer končal najnasilnejše spopade, niso pa uresničili predvidene prekinitve ognja, tako da oboroženi spopadi ostajajo vsakodnevna stalnica. Za zdaj niso napredovali niti pri politični rešitvi konflikta.