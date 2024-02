Prorusko Pridnestrje Putina prosilo za zaščito. 'Zgolj propagandna poteza'

Prošnjo za "zaščito" in pomoč njihovemu gospodarstvu, da zadrži pritisk Moldavije, je Pridnestrje Rusiji namenilo po srečanju več sto uradnikov v tej nepriznani regiji, poroča Guardian . Poziv so izdali v sredo, dan pred napovedanim letnim nagovorom ruskega predsednika Vladimirja Putina , kot poroča medij, pa naj bi obstajale govorice, da bi lahko Putin med govorom tej separatistični regiji izrazil podporo.

Moldavija, ki se poteguje tudi za priključitev Evropski uniji, je sicer srečanje v Pridnestrju in poziv, ki je sledil, označila za "golo propagando", s katero se regija skuša prebiti na naslovnice medijev. Predsednica Moldavije Maia Sandu je na vrhu držav jugovzhodne Evrope v Albaniji dejala, da njena država ostaja zavezana mirni rešitvi pridnestrskega konflikta. "To, kar vlada počne danes, so majhni koraki za ponovno gospodarsko integracijo države," je dejala.

Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller pa je dejal, da pozorno spremljajo dejanja Moskve v Pridnestrju in razmere v regiji. Dogajanje je komentiral tudi poljski premier Donald Tusk, ki je dejal, da so napetosti v Pridnestrju nevarne za regijo. "Težava ni nova," je dejal in dodal, da je "grožnja ruskega posredovanja ali vsaj njihove provokacije nekaj trajnega".