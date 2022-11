'Prosili so nas, naj jim iz kleti pomagamo rešiti losa'

Biolog z aljaškega oddelka za ribe in divjad je uspel s pomirjevali umiriti losa, vendar pa žival ni bila nezavestna. "Sedel je tam in gledal naokoli, ni pa tekal po prostoru," je dejal Thompson, ki je posredoval v tem nenavadnem primeru. Čeprav je bil los miren, pa je ostala ena težava: Kako to 225-kilogramsko žival spraviti iz hiše? Rešitev so našli v transportni ponjavi, ki se običajno uporablja za večje bolnike. Šest moških je na ta način losa preneslo nazaj na prostost.

Dokler pomirjevalo ni popustilo, je zmedeni los ostal v bližini hiše, biolog mu je oskrbel tudi manjše raztrganine na njegovih nogah. Ko je pomirjevalo popustilo, pa se je los vrnil v divjino.