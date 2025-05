'Prosim, pomagajte mi. Visim z mostu. Nočem umreti'

Operaterka Martyna Wohner ga je skušala pomiriti. Zagotovila mu je, da ga bodo rešili in da bo še vse v redu. "Je to sploh mogoče?" jo je nato vprašal voznik, Wohnerjeva pa mu je zagotovila, da so to v preteklosti že uspešno storili. "Če ne bom preživel, pošljite ta posnetek moji družini," ji je še dejal voznik.

A moškega so naposled uspeli rešiti. Gasilci v Louisvillu so tovornjak stabilizirali z verigami, nato pa so se počasi spustili v kabino in iz nje dvignili prestrašenega moškega.