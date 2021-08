'Prosim, vrnite se na delo, nimamo kadrov, potrebujemo vas'

" Sprva sploh nismo razumele, kaj kriči, saj se je kaj takšnega zdelo nemogoče," je dodala. Potem pa so s sodelavkami dojele, da gre za resno opozorilo. Oblečena v kavbojke in bluzo, torej oblačila v zahodnem slogu, za katera se boji, da jih v Kabulu ne bo mogla več nositi, je skupaj z drugimi ženskami splezala v zadnji del tovornjaka, ki jih je nato odložil doma.

Tudi tokrat njihovo vrnitev na oblast ženske spremljajo s strahom. "Vse morate domov, talibani so tukaj," je dogajanje v nedeljo, 15. avgusta, za Yahoo opisala 35-letna medicinska sestra, ki je prišla na delo na dan, ko so oblast prevzeli talibani.

Talibani sicer vse od prevzema oblasti trdijo, da bodo spoštovali pravice žensk v mejah šeriatskega prava, kaj to pomeni v praksi, pa ni jasno. Domačinke menijo, da nič dobrega, saj so talibani v času svoje vladavine pred leti zatirali ženske, prepovedali so izobraževanja za dekleta in kaznovali vse, ki po njihovem niso bili dovolj verni.

Bolnišnice, kjer ženske sicer torej očitno potrebujejo, pa postajajo ločene glede na spol – zdravnice in medicinske sestre se lahko pogovarjajo samo z drugimi ženskami in jih zdravijo. "Čakamo, kaj bo," izjave medicinske sestre še povzema Yahoo.

Vseeno so prvi dnevi vladavine talibanov v Afganistanu le potrdili tisto, kar so afganistanske ženske ves čas govorile: da se bo njihova domovina spet spremenila v kraj, kjer se ženske soočajo z nevarnostmi, omejitvami in malo priložnostmi. Ženske, ki so se zadnja leta javno borile za svoje pravice, so bile prisiljene pobegniti iz države, njihove domove in pisarne so oropali oboroženi strelci, plakati s podobami žensk pa so bili uničeni po vsej prestolnici. Mlada dekleta so iz šole poslali domov in jih opozorili, naj se ne vrnejo.

Po drugi strani pa ne gre le za pravice, ampak za golo preživetje. Kot je dejala medicinska sestra, katere imena zaradi varnosti niso razkrili, služba za številne afganistanske ženske ni izbira, ampak nuja. Sama je edina, ki v družini služi denar. Seveda kot na tisoče drugih Afganistancev tudi ona razmišlja, da bi zapustila državo, iz katere je te dni vse bolj nemogoče pobegniti. A zaradi specifičnih okoliščin je zanjo beg še toliko bolj nemogoč, saj živi z mamo in invalidno sestro, ki potrebuje stalno nego. Še preden je v četrtek na letališču v Kabulu bomba ubila okoli 170 ljudi, si, kot je dejala, ni mogla predstavljati, kako bi se z njima prebila skozi obupano množico, ki se bori za omejeno število sedežev na evakuacijskih letih, ki jih je vse manj.

"Si pa ne bi mogla oprostiti, če bi se jima kaj zgodilo ali če bi ju morala zapustiti," še pravi. Tako se je, čeprav na smrt prestrašena, vrnila na delo. Tudi zaradi občutka dolžnosti, je dodala. Nadela je hidžab in se odpravila po ulici, kjer so vsak njen gib spremljali do zob oboroženi talibanski borci: "Gledali so me, kot da sem plen. Ampak ves čas sem si govorila, morda niso takšni kot prej. Zdeli so se tihi, ne nasilni. Vsaj zdaj še ne."

Ugotovila je, da je bolnišnica skoraj prazna. Ko so prišli talibani, so mnogi pacienti preprosto izvlekli intravenozne infuzije in bolnišnico zapustili peš. Tisti, ki so ostali – nekaj na smrt bolnih in nosečnice, pa so bili prestrašeni, je dejala. Prazen je bil tudi covidni oddelek, kjer je delala prej, je še povedala in dodala, da se pod talibani več ne beleži številk ali obvladuje epidemije.