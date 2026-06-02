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Proslavite konec šole na morju: imamo 2 super predloga

Ljubljana, 02. 06. 2026 00.15 pred 23 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Komaj čakate, da se začnejo šolske počitnice in vam z otroki ni več treba vaditi matematike in naravoslovja? Da lahko končno zjutraj dlje spite, brez priprave zajtrka in likanja otroških oblačil?

 Proslavite konec šole in svoje šolarje nagradite z oddihom na morju.

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Predlog št. 1: z otroki na otok

 

Ko enkrat letujete na otoku, se je težko spet vrniti na celino. Tisti edinstveni občutek izoliranosti in puščanja stresa za seboj pred vkrcanjem na trajekt mnogim zelo ustreza. Če je na otoku poleg tega še veliko zanimivih vsebin za družine, je izbira lahka.

Priporočamo Brač – Bol na Braču je vrhunska destinacija. Tu je plaža Zlatni rat, kjer bo kopanje za vaše otroke spomin za vse življenje. A to ni edina lepa plaža v Bolu – katero koli izberete, ne morete zgrešiti; tu so velike družinske plaže, mirni zalivi ...

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Nastanitev poiščite v kultnem hotelu Bluesun Elaphusa. Prostoren je, z obilico vsebin za družine, brezplačnim bivanjem za otroke, velikimi bazeni, super hrano ... Več o hotelu izveste TUKAJ.

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Druga možnost je Bluesun Holiday Village Bonaca, ki se nahaja zraven Elaphuse. Do plaže Zlatni rat je le 10 minut hoje, storitev je polni penzion z vključenimi brezalkoholnimi pijačami, na voljo sta dva bazena, splash pad, bogat animacijski program, otroško igrišče in super izbira hrane na samopostrežnem bifeju. Več o Bonaci izveste TUKAJ.

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Predlog št. 2: raziskovanje najlepših plaž

Brela so kraj, kamor se iz bližnjih mest prihajajo kopat, saj so plaže, brez lažne skromnosti, najlepše na Makarski rivieri. Tudi vzdušje je edinstveno – pravo mediteransko, z odmerkom elegance.

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Zahodni del Brel zaznamuje plaža Punta rata, ki jo medijski velikani, kot je Lonely Planet, že leta uvrščajo na seznam najlepših na svetu. Ob njej sta Kamen Brela in plaža Podrače, znana po neverjetno smaragdni barvi morja. Vse jih povezuje kar 7 km dolga sprehajalna pot, ki se na vzhodu razteza vse do Baške Vode.

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Najboljša izbira za družinsko nastanitev je Bluesun hotel Marina, tik ob Punti rati. Poleg tega, da je takoj ob plaži, je hotel znan po odlični hrani z brezalkoholnimi pijačami ob obrokih, vsebinah za otroke, kot sta igrišče s pršilniki in animacijski program, ter sproščenem družinskem vzdušju. Več preberite TUKAJ.

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Nagradite svoje šolarje z odhodom na morje in uživajte v zasluženem oddihu!

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