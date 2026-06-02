Proslavite konec šole na morju: imamo 2 super predloga

Ko enkrat letujete na otoku, se je težko spet vrniti na celino. Tisti edinstveni občutek izoliranosti in puščanja stresa za seboj pred vkrcanjem na trajekt mnogim zelo ustreza. Če je na otoku poleg tega še veliko zanimivih vsebin za družine, je izbira lahka.

Priporočamo Brač – Bol na Braču je vrhunska destinacija. Tu je plaža Zlatni rat, kjer bo kopanje za vaše otroke spomin za vse življenje. A to ni edina lepa plaža v Bolu – katero koli izberete, ne morete zgrešiti; tu so velike družinske plaže, mirni zalivi ...