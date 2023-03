Prosrbski Milatović v drugi krog volitev proti Đukanoviću

V nedeljo je po objavi prvih neuradnih volilnih rezultatov poudaril, da so v prvem krogu volitev uresničili to, kar so načrtovali, in to je več kot 120.000 osvojenih glasov. "To ocenjujem za zelo dober rezultat," je dejal. Napovedal je, da pričakuje zmago v drugem krogu, ki bo po njegovih besedah potrdila moč državljanske in evropske Črne gore.

Zmago na predsedniških volitvah pa pričakuje tudi ekonomist in nekdanji gospodarski minister v vladi Zdravka Krivokapića Milatović, ki je v nedeljo izjavil, da bo Đukanovića 2. aprila poslal v politični pokoj.

"To je zmaga vseh, ki so v Črni gori zadnjih 30 let nosili baklo svobode. To je skupna zmaga tistih, ki so bili v zadnjih 30 letih diskriminirani in katerih otroci so zapustili Črno goro, da so šli s trebuhom za kruhom. To je skupna zmaga lepše, boljše, enakopravnejše in pravičnejše Črne gore," je dejal. Dodal je, da je to zmaga, ki so jo čakale generacije Črnogorcev.