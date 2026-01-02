V protestih v Iranu ubitih najmanj sedem, Trump zagrozil s posredovanjem

Naraščajoče nezadovoljstvo v Iranu na peti dan protestov je terjalo nove smrtne žrtve. Protesti so izbruhnili v nedeljo, ko so nekateri trgovci v Teheranu zaprli svoje trgovine. Sprožilo jih je nezadovoljstvo z gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi, v četrtek pa so v več mestih izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Ubitih je bilo najmanj sedem ljudi, številni so bili ranjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, med drugim prikazujejo požig avtomobilov v spopadih med protestniki in varnostnimi silami.

Trump: 'Smo oboroženi in pripravljeni posredovati'

Če bodo oblasti v Teheranu streljale in brutalno ubijale protestnike, jim bodo ZDA priskočile na pomoč, je zapisal Trump, potem ko je bilo v četrtek v Iranu v protestih ubitih najmanj sedem ljudi. "Pripravljeni smo, oboroženi in pripravljeni posredovati," je dodal. Teheran je v odzivu napovedal odgovor in pozval k previdnosti, saj bi ameriško posredovanje v Iranu "destabiliziralo celotno regijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja je opozoril, da bi ZDA s posredovanjem v Iranu prestopile skrajno mejo, ki bi ji sledil odgovor. "Vsako posredovanje, ki bi pod kakršnokoli pretvezo ogrožalo varnost Irana, bo sprožilo odgovor," je na družbenem omrežju X napisal svetovalec Ali Šamkani. "Varnost Irana je rdeča črta," je izpostavil.

Donald Trump in Ali Laridžani FOTO: AP

"Razlikujemo med stališčem trgovcev, ki protestirajo in dejanji motečih akterjev, in Trump bi moral vedeti, da bi vmešavanje ZDA v to notranjo zadevo destabiliziralo celotno regijo," pa je sporočil generalni sekretar iranskega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani, ki je prav tako svetovalec Hameneja.

Iransko gospodarstvo pod pritiskom