Tujina

V protestih v Iranu ubitih najmanj sedem, Trump zagrozil s posredovanjem

Washington/Teheran, 02. 01. 2026 12.21 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Ne.M. STA
Protesti v Iranu

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil Iranu zaradi nasilja nad protestniki. Če bo Iran streljal in ubijal miroljubne protestnike, bodo ZDA posredovale in jim priskočile na pomoč, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Teheran je v odzivu napovedal odgovor in opozoril, da bi vmešavanje ZDA ogrozilo celotno regijo.

Naraščajoče nezadovoljstvo v Iranu na peti dan protestov je terjalo nove smrtne žrtve. Protesti so izbruhnili v nedeljo, ko so nekateri trgovci v Teheranu zaprli svoje trgovine. Sprožilo jih je nezadovoljstvo z gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi, v četrtek pa so v več mestih izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Ubitih je bilo najmanj sedem ljudi, številni so bili ranjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, med drugim prikazujejo požig avtomobilov v spopadih med protestniki in varnostnimi silami. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trump: 'Smo oboroženi in pripravljeni posredovati'

Če bodo oblasti v Teheranu streljale in brutalno ubijale protestnike, jim bodo ZDA priskočile na pomoč, je zapisal Trump, potem ko je bilo v četrtek v Iranu v protestih ubitih najmanj sedem ljudi. "Pripravljeni smo, oboroženi in pripravljeni posredovati," je dodal.

Teheran je v odzivu napovedal odgovor in pozval k previdnosti, saj bi ameriško posredovanje v Iranu "destabiliziralo celotno regijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja je opozoril, da bi ZDA s posredovanjem v Iranu prestopile skrajno mejo, ki bi ji sledil odgovor. "Vsako posredovanje, ki bi pod kakršnokoli pretvezo ogrožalo varnost Irana, bo sprožilo odgovor," je na družbenem omrežju X napisal svetovalec Ali Šamkani. "Varnost Irana je rdeča črta," je izpostavil.

Donald Trump in Ali Laridžani
Donald Trump in Ali Laridžani
FOTO: AP

"Razlikujemo med stališčem trgovcev, ki protestirajo in dejanji motečih akterjev, in Trump bi moral vedeti, da bi vmešavanje ZDA v to notranjo zadevo destabiliziralo celotno regijo," pa je sporočil generalni sekretar iranskega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani, ki je prav tako svetovalec Hameneja.

Iransko gospodarstvo pod pritiskom

Iranske oblasti so v četrtek aretirale 30 ljudi, ki so obtoženi kršitev javnega reda, je poročala iranska tiskovna agencija Tasnim. "Po usklajeni operaciji varnostnih in obveščevalnih služb so sinoči identificirali in aretirali 30 ljudi, obtoženih motenja javnega reda v okrožju Malard na zahodu Teherana," navedbe povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Iransko gospodarstvo, ki ga že desetletja bremenijo zahodne sankcije, se je znašlo pod dodatnim pritiskom, potem ko so Združeni narodi konec septembra ponovno uvedli mednarodne sankcije, povezane z jedrskim programom države, ki so bile odpravljene pred desetimi leti.

Zahodne sile skupaj z Izraelom obtožujejo Iran, da si prizadeva pridobiti jedrsko orožje, kar Teheran zanika in vztraja pri miroljubnem jedrskem programu.

iran protesti trump nasilje

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patria
02. 01. 2026 15.12
Neverjetna dobrota in skrb za malega človeka. Trump je ena sama velika dobrota in skrbi za "navadne" ljudi po celem svetu in ne bo dovolil, da bilo katera oblast zatira miroljubne protestnike. Če je potrebno zravnati z zemljo celo državo, in če posledično izgubi življenje na sto tisoče ljudi in otrok ne bo dovolil, da "režim" zatira navadne, demokratične ljudi. Amerika je vedno skrbela za "demokracijo" in dobrobit ljudi. Zaradi tega so napadli ogromno držav in poskrbele za "demokratizacijo" in dobrobit prebivalcev. In nikoli niso nič zahtevali v zameno. Ne nafte, ne plina, ne drugih resursov.
Odgovori
0 0
M_teoretik
02. 01. 2026 15.06
Na, še eno vojno začenja!?
Odgovori
0 0
walter2
02. 01. 2026 14.50
Irančani so si leta 1979 sami izbrali ta sistem.
Odgovori
+1
1 0
Uroš
02. 01. 2026 15.14
takšnega kot je danes, zagotovo ne.
Odgovori
0 0
vlahov
02. 01. 2026 14.34
Minimalna plača je 120 usd , 2000 letos je usmrtitev ..........
Odgovori
+1
1 0
periot22
02. 01. 2026 13.50
Kaj bo pa Trump dal sestreliti v Ameriki da bo lahko napadel Iran tako kot je Bush dal dvojčka da je lahko napadel!
Odgovori
+4
5 1
