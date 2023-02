'Prostovoljci, ki imajo vozniško dovoljenje': aktivisti želijo ohromiti avtoceste

Podnebna protestna skupina "Zadnja generacija" išče načine za povečanje pritiska na nemško zvezno vlado. Objave na družbenih medijih in interni dokumenti skupine krepijo sum, da naj bi se sistematično upočasnjevanje prometa na avtocestah še povečalo, poroča nemški Welt.

Aktivisti so v tej smeri prvič poskusili oktobra lani, ko sta dva VW golfa na avtocesti med Braunschweigom in Magdeburgom drug poleg drugega zapeljala ob tovornjak in držala tempo.

Takšne akcije naj bi se povečale in ponovile v prihodnjih mesecih. Na Twitterju je skupina za pomoč zaprosila prostovoljce, ki imajo vozniško dovoljenje in želijo "uporabiti svoje sposobnosti za preživetje vseh nas". Prva "destinacija" tovrstnih akcij naj bi bil Berlin.

Potem pa bi jih, kot poroča focus.de, razširili tudi izven Berlina. "Ukrepi se bodo izvajali marsikje in tako dolgo, dokler odgovorni v politiki ne bodo izpolnili zahtev ali pa se bo nadaljnja izvedba izkazala za nesorazmerno ali celo nemogočo," piše v internem strateškem dokumentu, ki ga povzemajo mediji.

Psihologinja Maria-Christina Nimmerfroh je ocenila, da poseganje po bolj drastičnih ukrepih ni presenetljvo, saj lahko le tako ustavijo trend padanja motivacije v skupini.

Več strokovnjakov medtem ocenjuje, da imajo skupine kot je Zadnja generacija prej škodljiv kot pozitiven učinek na ljudi. Namesto, da bi s svojim delovanjem vzpodbujali varovanje okolja, naj bi namreč z akcijami, ki so pogosto moteče, vzbujali odpor do zelenih ciljev.