Prostovoljec, ki je pomagal po potresu v Petrinji, padel s strehe in umrl

Po poročanju hrvaškega portala 24sata, se je v Petrinji zgodila še ena tragična nesreča. Okoli 10. ure dopoldan je moški, ki je pomagal v sanaciji po torkovem potresu, padel s strehe. Kljub oživljanju, ki so mu ga nudili ljudje na kraju še pred prihodom reševalcev, je umrl, je za omenjeni portal potrdila tamkajšnja policijska uprava.

Po neuradnih informacijah, gre za prostovoljca, ki naj bi v Sisak oziroma Petrinjo prišel v soboto in sicer naj bi tja pripeljal kamp prikolico, skupaj z ostalimi prostovoljci, ki so želeli pomagati po katastrofalnem potresu. Po navedbah hrvaških medijev, naj bi bil 57-letnik doma z območja Vrbovca.

Poleg prostovoljcev v Petrinji pri sanaciji že ves čas pomagajo tudi gasilci. V soboto sta se pri delu poškodovala dva. Do zdaj je bilo med sanacijo po potresu poškodovanih šest oseb. Hrvaške oblasti zato pozivajo vse, ki so na terenu, da so pri delu izjemno previdni.

Gasilci in drugi na kraju sicer nadaljujejo z odstranjevanjem poškodovanih dimnikov, odpadlih ometov, popravilom streh in drugimi podobnimi deli.

V soboto je bilo v Petrinji in okolici na terenu skupno 488 gasilcev s 17 vozili, še poročajo hrvaški mediji.