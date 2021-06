Protasevič: 'Z mano je vse v redu. Zavedam se škode, ki sem jo povzročil'

Novinarja in njegovo dekle Sofio Sapega so aretirali prejšnji mesec, ko je zaradi domnevne grožnje z bombo letalo Rayanaira, ki je bilo na poti v Litvo, zasilno pristalo v Minsku. Belorusija je sicer zanikala krivdo, da so oblasti naročile zasilni pristanek, toda na letalu so po pristanku aretirali Protaseviča in Sapego. Vodja preiskave Dmitrij Gora je pojasnil, da je Sapega, ki je Rusinja, obtožena spodbujanja k družbenemu razdoru in sovraštvu. Prav tako je tudi ona zaprta v zaporu KGB v Minsku.

Načelnik beloruskega letalstva Igor Golub je na konferenci povsem nasprotoval neodvisnim poročilom o tem, kar se je zgodilo. "Ni bilo prestrezanja ali prisilnega pristanka letala Ryanair."

Protasevič se je, odkar so ga aretirali, večkrat pojavil pred kamerami. Priznal je, da je načrtoval strmoglavljenje predsednika Lukašenka in se distanciral do kritik beloruskega voditelja. V začetku tega meseca je v nastopu na beloruski državni televiziji, kjer je še potočil solze, pohvalil beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in priznal, da ga je poskušal zrušiti. Že takrat so se oglasili zagovorniki človekovih pravic in tudi opozicija, ki so opozorili, da so Protaseviča očitno mučili, saj je imel na zapestjih vidne oznake nehumanega ravnanja.