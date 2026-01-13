Naslovnica
Tujina

Protest francoskih kmetov: 350 traktorjev in razsut krompir

Pariz, 13. 01. 2026 17.25 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
D.L. STA
Protest francoskih kmetov v Parizu

Več sto francoskih kmetov je na protestih v Parizu znova izrazilo nestrinjanje s trgovinskim sporazumom med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. Udeleženci protesta so s traktorji preplavili Elizejske poljane in se ustavili pred stavbo francoskega parlamenta.

Za francoske kmete, ki opozarjajo na že tako slabe razmere v sektorju, je načrtovani podpis trgovinskega sporazuma med EU in blokom Mercosur zadnja kaplja čez rob. Bojijo se namreč posledic uvoza poceni govedine in drugih kmetijskih proizvodov iz Južne Amerike.

"Že tri leta nismo ustvarili prihodkov z našimi kmetijami. Politiki nam niso sposobni dati nobene smeri," je na protestu poudaril predstavnik vodilnega francoskega kmetijskega sindikata FNSEA. Ob tem je spomnil, da s sindikatom Jeunes Agriculteurs od vlade zahtevajo "konkretne in takojšnje ukrepe"."Ne bomo odšli brez ukrepov, ki bi nam omogočili, da si malo oddahnemo," pa je dejal udeleženec protesta Guillaume Moret.

Po podatkih francoske policije se je v bližini stavbe parlamenta zbralo približno 400 protestnikov, ki so se v Pariz pripeljali iz bližnjih mest in severnega dela države. Nekateri so s seboj pripeljali tudi prikolice ter vzmetnice in odeje. "Kmečki upor se nadaljuje," je pisalo na enem od transparentov.

Vladna tiskovna predstavnica Maud Bregeon pa je za radiotelevizijo TF1 potrdila, da bodo predstavniki vlade nadaljevali dialog s kmeti.

Protest francoskih kmetov v Parizu
Protest francoskih kmetov v Parizu
FOTO: AP

Francoski kmetje so se na protestih zbrali že minuli konec tedna, prejšnji teden pa so s traktorji v Parizu protestirali tudi člani kmetijskega sindikata Coordination Rurale.

Predstavniki EU in južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur bodo trgovinski dogovor, ki je v petek dobil zeleno luč držav članic unije, podpisali v soboto v Paragvaju. Ta bo začel veljati, ko ga bo potrdil še Evropski parlament in ko bodo države Mercosurja dokončale svoje interne postopke.

V skladu z dogovorom, o katerem sta se strani pogajali četrt stoletja, bodo Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj postopoma odpravili carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami. Obenem bo lahko Bruselj začasno zamrznil izvajanje carinskih ugodnosti za proizvod, za katerega bodo ugotovili, da obstaja grožnja resnega škodovanja evropskemu trgu.

