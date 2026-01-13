Protest francoskih kmetov: 350 traktorjev in razsut krompir

Za francoske kmete, ki opozarjajo na že tako slabe razmere v sektorju, je načrtovani podpis trgovinskega sporazuma med EU in blokom Mercosur zadnja kaplja čez rob. Bojijo se namreč posledic uvoza poceni govedine in drugih kmetijskih proizvodov iz Južne Amerike.

"Že tri leta nismo ustvarili prihodkov z našimi kmetijami. Politiki nam niso sposobni dati nobene smeri," je na protestu poudaril predstavnik vodilnega francoskega kmetijskega sindikata FNSEA. Ob tem je spomnil, da s sindikatom Jeunes Agriculteurs od vlade zahtevajo "konkretne in takojšnje ukrepe"."Ne bomo odšli brez ukrepov, ki bi nam omogočili, da si malo oddahnemo," pa je dejal udeleženec protesta Guillaume Moret.

Po podatkih francoske policije se je v bližini stavbe parlamenta zbralo približno 400 protestnikov, ki so se v Pariz pripeljali iz bližnjih mest in severnega dela države. Nekateri so s seboj pripeljali tudi prikolice ter vzmetnice in odeje. "Kmečki upor se nadaljuje," je pisalo na enem od transparentov.

Vladna tiskovna predstavnica Maud Bregeon pa je za radiotelevizijo TF1 potrdila, da bodo predstavniki vlade nadaljevali dialog s kmeti.