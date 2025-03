Veliki protest je mimo, na potezi je Vučić: kaj sledi?

Medtem ko prisotni na včerajšnjem protestu - med njimi so v Beograd pripotovali tudi številni iz Slovenije - še zbirajo vtise po sinočnjem protestu. "Sem zelo ponosna, da sem bila del tega in da je študentom uspelo ozavestiti takšno število ljudi. Prisostvovala sem zgodovinskemu trenutku za Srbijo," je povedala Milica Golijanin.

Se pa postavlja vprašanje, kaj sledi? Zdi se, da se bo po neuspelem poizkusu s palico Vučić študentskih blokad lotil s korenčkom. Faris Kočan, s Katedre za mednarodne odnose na FDV pravi, da bo Vučić poskušal narediti 'reset'. "Dal jim je vedeti, slišal sem vas, nekaj bom ta teden storil, zato, da se bo zadeva vsaj malce umirila. Skušal bo narediti nekakšen reset. Ključno pa je, da so bili včeraj protesti mirni, ker, ko bo prišlo do točke, da so protesti nasilni, potem bo nepovratno."

Vučič je študentom na nek način prisluhnil že januarja ob žrtvovanju predsednika vlade in župana Novega Sada. Premike v smeri študentskih zahtev je pričakovati tudi v tem tednu. "Zagotovo ima določene adute v rokave, zagotovo pa bo skušal vrniti v svoje roke čas. Ker Vučić je mojster časa in študenti so mu vzeli ključno stvar, to je, da on diktira tempo."

Zgodovinskega trenutka in naleta, ki ga imajo, pa gotovo iz rok ne bodo izpustili študentje. "Konec se je začel in študentje ne bodo obupali, mislim, da bodo nadaljevali to, kar so začeli. Boriti se za resnico, za pravdo, kar bo enkrat pripeljalo do konca te oblasti," pravi Golijaninova.

Vućić jih bo poskusil onemogočiti tudi s politično aktivacijo, ocenjuje Kočan. Dlje časa, kot so študentje apolitični, manj se vidijo razpoke med njimi.

Svojo moč bo predsednik skušal pokazati tudi konec meseca s shodom svojih podpornikov.