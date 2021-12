Spremembe zakona o referendumu ne bodo preprečile cestnih blokad in protestov

Srbski parlament je soglasno potrdil spremembe zakona o referendumu, ki so jih zahtevale okoljevarstvene skupine. S tem so bile sprejete zahteve okoljevarstvenikov, ki so minuli dve soboti organizirali množične prometne blokade po državi. Vendar nekatere skupine kljub temu vztrajajo pri sobotnem protestu.

Za spremembe zakona o referendumu je glasovalo vseh 193 navzočih poslancev. S spremembami zakona o referendumu in ljudski iniciativi so poslanci potrdili spremembo več členov, ki so jih sicer potrdili komaj pred dvema tednoma. Tako več ni predvidenih taks za overovitev podpisov. Referenduma o istem vprašanju ne bo mogoče razpisati, dokler ne bodo minila štiri leta, parlament pa v tem obdobju ne bo mogel sprejeti drugačne odločitve od tiste, ki je bila potrjena na referendumu. Predstavniki pooblaščenih predlagateljev referenduma pa bodo lahko sodelovali pri njegovi izvedbi, piše na spletni strani srbske televizije RTS. Pred dvema tednoma sprejete spremembe zakona so med drugim vsebovale možnost, da se po dveh letih ponovi referendum, če oblasti niso bile zadovoljne z njegovim rezultatom. Te spremembe je predsednik Srbije Aleksandar Vučić že podpisal, po množičnih protestih proti temu zakonu in zakonu o razlastitvi pa je v sredo za oba zakona vladi predlagal spremembe. Zakon o razlastitvi sicer omogoča, da se v nekaj dneh razlasti zemljišče, če je načrtovani projekt v interesu Srbije.

Okoljevarstveniki in drugi so se na oba zakona odzvali z množičnimi protesti, saj so prepričani, da želijo oblasti z njima omogočiti avstralsko-britanskemu rudarskemu velikanu Rio Tinto odprtje spornega rudnika litija v dolini Jadra na zahodu Srbije. To bi bila po mnenju ekologov okoljska katastrofa.

