Protestirali pred slovensko ambasado v Sarajevu

Politično gibanje "Vjera, narod, država" je sredi lanskega leta osnoval nekdanji selefijski daija Sanin Musa , gibanje pa je zgrajeno na temeljih islama. Po besedah Muse je namenjeno "vernikom, ki vedo, kaj sta narod in država, in domoljubom, ki se obračajo k veri" , je junija lani dejal za bosanske medije.

Spomnimo, da je v začetku tedna izbruhnila novica, da naj bi slovenski premier Janez Janša predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu posredoval t. i. non-paper. Domnevni dokument naj bi na novo zarisoval meje na Balkanu, predvideval pa naj bi tudi razpad Bosne in Hercegovine. Večino Republike Srbske bi glede na dokument, ki ga je pred dnevi objavil portal Necenzurirano , priključili Srbiji, večinsko hrvaške kantone BiH pa Hrvaški. Domnevni dokument naj bi poleg tega predlagal združitev Kosova in Albanije.

Domnevni dokument je veliko prahu dvignil v Evropi, predvsem pa na Balkanu. Vrstila so se opozorila pred nevarnostjo tovrstnih idej in spreminjanjem meja na Balkanu.

S predsedstvom BiH naj bi se pred dobrim mesecem dni o možnosti mirnega razhoda te večnacionalne države pogovarjal predsednik Borut Pahor, ki pa je v petek za medije nato dejal, da ostro zavrača ideje o spremembah meja, da podpira širitev EU na Zahodni Balkan ter da podpira širitev EU. Povedal je, da z dokumentom non-paper ni seznanjen ter da se o njem tudi ni pogovarjal s predsednikom vlade.

Hrvaški premier Andrej Plenkovićje konec tedna dejal, da se je z vsebino domnevnega dokumenta seznanil iz slovenskih medijev. Predsednik Zoran Milanović pa ga je označil za "veliko sranje" in izrazil upanje, da ni prišel iz Slovenije, saj jo spoštuje. "Ko gre za mirno razdružitev BiH, je to tako neresna in nevarna tema, da je ne gre niti omenjati v non-paperju, kdorkoli je to naredil," je dejal novinarjem.