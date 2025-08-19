Na hrvaškem otoku protestirajo: turisti vdirajo v zasebne domove

Domačini trdijo, da turisti, ki na otok prihajajo z ladjami, ogrožajo njihov mir in zasebnost ter vdirajo na zasebne vrtove in celo v domove. V otoškem pristanišču so zato minuli konec tedna preprečili izkrcanje turistov, ki so želeli preživeti dan na otoku.

"Hodijo skozi vrtove, trgajo zelenjavo, vrhunec pa je bil, ko je pred dnevi neznanec vstopil v hišo in vprašal, kje je stranišče," je po pisanju 24sata povedala ena od domačink.

Domačini poudarjajo, da brez načrta za upravljanje otoka ne bi smeli dovoljevati nepovabljenim gostom vstopa na zasebno lastnino. Ministrstvo za varstvo okolja in zeleno tranzicijo pa medtem trdi, da ni podlage za prepoved prihoda turistov na otok, a da obstajajo zakonski instrumenti za urejanje tovrstne problematike prek upravljanja pomorskega dobra in prostorskega načrtovanja.

V sezoni otok po navedbah lokalnih oblasti obišče tudi do 1000 ljudi na dan. Pozimi na Ošljaku živi manj kot deset ljudi, medtem ko poleti število prebivalcev naraste na približno petdeset. To je po prepričanju domačinov tudi največja zmogljivost otoka s skupno površino 0,3 kvadratnega kilometra.