Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Na hrvaškem otoku protestirajo: turisti vdirajo v zasebne domove

Zadar, 19. 08. 2025 13.34 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Prebivalci malega otoka Ošljak blizu Zadra so minuli konec tedna protestirali proti navalu turistov, ki da ne spoštujejo meja pomorskega dobra in vdirajo na njihove posesti. Otok, na katerem poleti živi do 50 ljudi, pozimi pa manj kot deset, v sezoni obišče tudi do tisoč turistov na dan.

Ošiljak
Ošiljak FOTO: Shutterstock

Domačini trdijo, da turisti, ki na otok prihajajo z ladjami, ogrožajo njihov mir in zasebnost ter vdirajo na zasebne vrtove in celo v domove. V otoškem pristanišču so zato minuli konec tedna preprečili izkrcanje turistov, ki so želeli preživeti dan na otoku.

"Hodijo skozi vrtove, trgajo zelenjavo, vrhunec pa je bil, ko je pred dnevi neznanec vstopil v hišo in vprašal, kje je stranišče," je po pisanju 24sata povedala ena od domačink.

Domačini poudarjajo, da brez načrta za upravljanje otoka ne bi smeli dovoljevati nepovabljenim gostom vstopa na zasebno lastnino. Ministrstvo za varstvo okolja in zeleno tranzicijo pa medtem trdi, da ni podlage za prepoved prihoda turistov na otok, a da obstajajo zakonski instrumenti za urejanje tovrstne problematike prek upravljanja pomorskega dobra in prostorskega načrtovanja.

V sezoni otok po navedbah lokalnih oblasti obišče tudi do 1000 ljudi na dan. Pozimi na Ošljaku živi manj kot deset ljudi, medtem ko poleti število prebivalcev naraste na približno petdeset. To je po prepričanju domačinov tudi največja zmogljivost otoka s skupno površino 0,3 kvadratnega kilometra.

zadar turisti ošljak
Naslednji članek

Starmer in Macron gostita novo srečanje koalicije voljnih

Naslednji članek

Invazija sršenov: največje gnezdo v velikosti štirih nogometnih žog

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
džonborno
19. 08. 2025 14.32
In kaj lahko pričakujete od turista, ki ga proti plačilu privlečete na osamljen otok brez WC-jev, tekoče vode oziroma ničesar? Verjetno če bi vedel kam gre, ne bi šel! Ampak pokasirat za prevoz je donosno, za nazaj pa še bolj!
ODGOVORI
0 0
armenius
19. 08. 2025 14.20
-1
pa kaj , pač je moral človek na stran
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089