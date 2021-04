Zaradi zdravstvene krize protestniki zahtevajo odstop odgovornih

"Čas je za spremembo paradigme", "Bitka za življenje", "Najprej država", "PCR-test obvezen za vse" so bila le nekatera sporočila, ki so jih protestniki prenesli med današnjim protestom v glavnem mestu Bosne in Hercegovine, poroča AA.

Proteste je med drugim spodbudilo dejstvo, da v držav, v kateri je umrlo že več kot 7700 covidnih bolnikov, še niso začeli množičnega cepljenja proti covidu-19. Zato so protestniki do 30. aprila zahtevali nujno zamenjavo sveta ministrov BiH in vlade Federacije BiH ter imenovanje novih ministrov, ki bi morali takoj pripraviti načrte za boj proti covidu. Te zahteve so izpostavili tudi med pohodom mimo sedeža oblasti v središču prestolnice.