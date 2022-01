Srbski politik na referendumu uničil volilno skrinjico, na Kosovu protest Srbov

Kontroverzni srbski politik Srđan Nogo je na posnetku, ki je hitro zakrožil po družbenih omrežjih, razbil volilno skrinjico, pri tem pa dejal: "To si mislim o referendumu!" Nekdanjega funkcionarja desnega srbskega gibanja Dveri so po incidentu na enem izmed volišč odpeljali na policijsko postajo in mu odredili 48-urni pripor, poročajo srbski mediji.

V Srbiji je potekal referendum o ustavnih spremembah na področju pravosodja, h katerim se je država zavezala v procesu približevanja EU. Predstavniki oblasti so volivce pozivali k podpori ustavnih dopolnil, ker da bodo odpravili vpliv politike pri imenovanju sodnikov in tožilcev. Večina opozicije jim nasprotuje.

Na shodu v Gračanici so zbrani medtem sporočali, da je protislovno, da se na Kosovu danes vsi sklicujejo na demokracijo, ob tem pa se Srbom na tem območju krati pravica do njihove državljanske dolžnosti, je poročal Radio Gračanica. "V srcu Evrope se krši osnovno načelo demokracije. Ni mi jasno, zakaj se Evropska unija ne odzove na ravnanje Prištine," je povedal eden od udeležencev. Mirni shodi so bili danes tudi v drugih mestih, in sicer pred stavbami osnovnih šol, v katerih so Srbi v preteklih letih glasovali na volitvah.

Dan pred referendumom je zaznamoval incident na Kosovu, v katerem je tamkajšnja policija zasegla volilni material, ki ga je srbska volilna komisija pripeljala v petek. Pridržali so tudi koordinatorja volilne komisije in voznike, ki pa so jih kasneje izpustili. Kosovska skupščina je poleg tega sprejela resolucijo proti organizaciji referenduma na Kosovu.