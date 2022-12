Protest v Jeruzalemu proti najbolj desno usmerjeni vladi

V Tel Avivu se je po poročanju izraelskih medijev zbralo okoli 1500 ljudi v podporo pripadnikom skupnosti LGBTQ, ki se bojijo, da jih pod vlado, v kateri so tudi skrajno desni in ultraortodoksni politiki, čakajo slabi časi. Kot je opozoril eden od voditeljev izraelske LGBTQ skupnosti, "se je na državo Izrael spustila tema". Protestniki so blokirali več cest in se spopadli s policisti.