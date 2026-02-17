Naslovnica
Tujina

Protest v podporo obtoženim poveljnikom OVK

Priština, 17. 02. 2026 21.16 pred 37 minutami 2 min branja 3

Avtor:
N.V. STA
Protest v Prištini

V podporo štirim poveljnikom nekdanje Osvobodilne vojske Kosova (OVK), ki jim zaradi zločinov med vojno na Kosovu leta 1999 sodijo v Haagu, se je v Prištini zbralo več deset tisoč ljudi. Podporo obtoženim so izrazili tudi predstavniki oblasti na vojaški paradi, ki so jo pripravili na dan neodvisnosti.

Protest so pripravili dan preden bo na posebnem sodišču v Haagu v sredo potekala zadnja obravnava na sojenju štirim nekdanjim poveljnikom OVK, med katerimi je tudi bivši kosovski predsednik Hashim Thaci. Zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med konfliktom na Kosovu od februarja 1998 do junija 1999, ko se je OVK boril za samostojnost takratne srbske pokrajine in proti vojski Zvezne republike Jugoslavije, je tožilstvo zanje zahtevalo po 45 let zapora. Sodba naj bi bila znana v treh mesecih.

Protest pod sloganom Pravica, ne politika je organizirala platforma Svoboda ima ime. Množica je med pohodom po središču kosovske prestolnice ob mahanju z zastavami OVK, Kosova in Albanije vzklikala imena obtoženih. Na posnetkih iz zraka je bilo videti, da so protestniki napolnili glavni mestni trg in več okoliških ulic. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je zbralo več deset tisoč ljudi.

Predstavnik platforme Ismail Tasholli je na shodu dejal, da obtoženim v Haagu sporočajo, da niso sami. "Za vami stoji naš narod. Za vami stoji naša zgodovina, naša žrtev, naša svoboda," je dodal, poroča kosovski portal Kosovo online.

Ob 18. obletnici neodvisnosti Kosova je na dan neodvisnosti v Prištini potekala tudi vojaška parada, na kateri so ob navzočnosti visokih predstavnikov države in albanskega predsednika Bajrama Begaja sodelovali pripadniki kosovskih varnostnih sil in policije.

Kosovski premier Albin Kurti je na paradi dejal, da si ne bo zatiskal oči "pred krivico, ki se godi voditeljem OVK v Haagu" in poudaril, da verjame v pravico, da pa ne bo dovolil spreminjanja zgodovine. OVK je vodil čisto, osvobodilno in pravično vojno "okupiranih in zatiranih ljudi pod apartheidom", je dejal.

Hashim Thaci
Hashim Thaci
FOTO: AP

Obljubil je nadaljnja vlaganja v vojsko in policijo, a poudaril, da današnja parada ni demonstracija sile proti komurkoli, temveč dokaz modernizacije in zrelosti Kosova ter njegove sposobnosti, da se brani in prispeva k regionalnemu in svetovnemu miru.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani pa je kot vrhovna poveljnica vojske poudarila, da je neodvisnost Kosova rezultat žrtve in boja za svobodo ter da "brez prispevka OVK ne bi bilo neodvisnosti", ki jo danes praznujejo.

Sojenje Thaciju in še trem vodilnim predstavnikom nekdanje OVK - bivšima predsednikoma parlamenta Kadriju Veseliju in Jakupu Krasniqiju ter poslancu Rexhepu Selimiju - na haaškem posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu poteka od aprila 2023. Vsi so zanikali krivdo za očitane zločine.

sojenje kosovo priština ovk protest

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Z O V SVO
17. 02. 2026 21.31
Kosovo in Metohija je Srbija
Odgovori
+4
4 0
rdeča petokraka
17. 02. 2026 21.42
Tako je!
Odgovori
+1
1 0
biggie33
17. 02. 2026 21.30
Kosovo je Srbija!!
Odgovori
+5
5 0
