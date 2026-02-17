Protest v podporo obtoženim poveljnikom OVK

Protest so pripravili dan preden bo na posebnem sodišču v Haagu v sredo potekala zadnja obravnava na sojenju štirim nekdanjim poveljnikom OVK, med katerimi je tudi bivši kosovski predsednik Hashim Thaci. Zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med konfliktom na Kosovu od februarja 1998 do junija 1999, ko se je OVK boril za samostojnost takratne srbske pokrajine in proti vojski Zvezne republike Jugoslavije, je tožilstvo zanje zahtevalo po 45 let zapora. Sodba naj bi bila znana v treh mesecih. Protest pod sloganom Pravica, ne politika je organizirala platforma Svoboda ima ime. Množica je med pohodom po središču kosovske prestolnice ob mahanju z zastavami OVK, Kosova in Albanije vzklikala imena obtoženih. Na posnetkih iz zraka je bilo videti, da so protestniki napolnili glavni mestni trg in več okoliških ulic. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je zbralo več deset tisoč ljudi.

Predstavnik platforme Ismail Tasholli je na shodu dejal, da obtoženim v Haagu sporočajo, da niso sami. "Za vami stoji naš narod. Za vami stoji naša zgodovina, naša žrtev, naša svoboda," je dodal, poroča kosovski portal Kosovo online. Ob 18. obletnici neodvisnosti Kosova je na dan neodvisnosti v Prištini potekala tudi vojaška parada, na kateri so ob navzočnosti visokih predstavnikov države in albanskega predsednika Bajrama Begaja sodelovali pripadniki kosovskih varnostnih sil in policije. Kosovski premier Albin Kurti je na paradi dejal, da si ne bo zatiskal oči "pred krivico, ki se godi voditeljem OVK v Haagu" in poudaril, da verjame v pravico, da pa ne bo dovolil spreminjanja zgodovine. OVK je vodil čisto, osvobodilno in pravično vojno "okupiranih in zatiranih ljudi pod apartheidom", je dejal.

