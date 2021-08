Na Otoku več deset tisoč ljudi nasprotuje usmrtitvi alpake, tudi oče premierja

Oglasil se je tudi oče britanskega premierja Borisa Johnsona, Stanley Johnson, in ga pozval, naj prepreči usmrtitev. "Upam in verjamem, da se bo usmrtitvi mogoče izogniti tudi v tej pozni fazi," je za revijo The Sun dejal Johnson starejši in dodal, da upa, da bo Macdonaldova zaposlenim na ministrstvu za kmetijstvo preprečila, da bi "opravili absurdno morilsko opravilo".

"Raztrgajte to grozljivo pismo, minister," je 80-letnik sporočil okolijskemu sekretarju Georgeu Eusticeu. "Napišite še eno, prijazno pismo. Še enkrat testirajte Geronima. To je vse, kar bi Helen Macdonald rada. Ali res zahtevamo preveč?" je še dejal.