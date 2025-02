Proteste napovedali tudi v šolah; Vučević svari pred težnjami o odcepitvi Vojvodine

V Srbiji se nadaljujejo množični protesti in blokade. Študentskim protestnikom se bodo pridružile tudi šole po vsej državi, ki so napovedale prekinitev dela in proteste. Nekatere šole ne bodo delale do nadaljnjega. V znak podpore študentom in njihovim zahtevam so tudi odvetniki napovedali prekinitev dela za en mesec. Srbski premier v odstopu Vučević pa proteste vidi kot priložnost za tiste, ki želijo odcepitev Vojvodine.

OGLAS

Množični protest v Novem Sadu FOTO: AP icon-expand

Učitelji in profesorji v Srbiji so napovedali prekinitev dela in proteste v šolah po vsej državi, med drugim bodo skrajšali ali do nadaljnjega ustavili pouk. "Posamezne šole so se odločile samo za ponedeljek, nato se bodo odločale za naprej. Nekatere šole pa so že sprejele odločitev, da ne bodo delale ves teden oziroma do nadaljnjega," je za FoNet dejal Nikola Ćurčin, podpredsednik Neodvisnega sindikata prosvetnih delavcev Srbije (NSPRS). NSPRS sicer ni reprezentativni sindikat in protesti veljajo le na šolah, kjer imajo članstvo. S tem želijo učitelji podpreti študentske proteste, ki potekajo že vse od novembra, ko se je zrušil nadstrešek železniške postaje v Novem Sadu in pod seboj pokopal 15 ljudi.

Tudi zaposleni na Letalski akademiji se bodo pridružili protestom, skupaj z dijaki in njihovimi starši bodo ob 11.30 protestirali pred šolskim ministrstvom. S tem želijo izraziti podporo študentu Petru Živkoviću, ki mora na informativni razgovor. Za mesec dni bodo delo ustavili odvetniki v Srbiji. Prekinitev dela bo trajala do 4. marca, so sporočili iz Odvetniške zbornice Srbije (AKS). Srbski odvetniki so sicer že med 21. in 26. januarjem ustavili delo v znak podpore študentom in njihovim zahtevam.