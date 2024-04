Ameriške univerze v primežu protestov zaradi vojne v Gazi

Demonstracije in burne razprave o vojni v Gazi ter svobodi govora sicer pretresajo ameriške kampuse vse od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, ku mu je sledil vojaški odgovor Izraela.

Val demonstracij so zaznamovali domnevni antisemitski incidenti, ki jih je Bela hiša že obsodila. Po poročanju BBC študentje poročajo, da se je povečalo tako število antisemitskih kot islamofobnih incidentov.

Študentski protesti so bili v središču pozornosti že prejšnji teden, ko je newyorška policija v kampusu univerze Columbia aretirala več kot 100 demonstrantov. Aretacije so potekale tudi v drugih kampusih, saj da so demonstranti motili pouk, kljub pozivom pa z demonstracijami niso prenehali, je pojasnjevala policija.

Študentje z več univerz zahtevajo, naj izobraževalne ustanove razkrijejo finančne tokove in donacije od proizvajalcev orožja in podjetij, ki imajo interes za sodelovanje v vojaških akcijah.

Univerza Columbia je predavanja na fakulteti odpovedala in jih izvedla virtualno, potem ko so "posamezniki, ki niso del univerze, izkoriščali napetosti, da bi uresničili lastne cilje," je povedal vodja univerze Minouche Shafik.

Tudi oblasti na newyorški univerzi so namignile, da protestniki v njihovem kampusu niso povezani z univerzo.