Protesti in kupi smeti prestavili prvi državniški obisk Karla III. v tujini

Kot so sporočili iz Elizejske palače, je bil glede na četrtkovo napoved novih obsežnih protestov proti pokojninski reformi, napovedanih za prihodnji torek, obisk Karla III., ki naj bi potekal od nedelje do torka, prestavljen. "To odločitev sta francoska in britanska vlada sprejeli po telefonskem pogovoru med predsednikom (Emmanuelom Macronom) in kraljem danes zjutraj," so zapisali v izjavi.

Kot so ob tem pojasnili, bo "ta državniški obisk ponovno organiziran v najkrajšem možnem času". Novi datum obiska za zdaj še ni znan.