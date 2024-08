Protesti, ki so sledili tragičnemu napadu: aretirali 11-letnika

Kot poroča Skynews , so oblasti na Otoku v povezavi z izgredi, ki so na ulicah izbruhnili po tragičnem napadu v Southportu, aretirale 11-letnika.

Po tragičnem napadu na otroke v plesni šoli v Southportu, v katerem so umrle tri deklice, so po Angliji izbruhnili protesti. V več mestih so prerasli v nasilne izgrede, zgolj v Londonu pa je policija v začetku avgusta aretirala več kot 100 ljudi. Izgredniki so tudi v drugih mestih policistom grozili s kiji, vanje metali steklenice in kamenje, zagorelo pa je tudi policijsko vozilo.

Spomnimo, Britanska policija je 17-letnega fanta obtožila umora treh mladih deklet in desetih poskusov umora v napadu z nožem na udeležence poletne plesne šole. Potem so se prek družbenih omrežij razširile lažne informacije, da je osumljenec radikalni islamistični migrant, kar je na noge spravilo številne domačine, ki so nastrojeni proti migrantom.