Nova noč nasilnih izgredov na Nizozemskem po uvedbi policijske ure

Nasilni protesti in izgredi so se začeli konec tedna, po tem ko je nizozemska vlada prvič po drugi svetovni vojni uveljavila policijsko uro, v veljavo so vstopili poostreni koronski ukrepi. Protestniki so ponekod zažigali avtomobile in kolesa ter plenili po trgovinah. V nedeljo je bilo najhuje v mestu Eindhoven na jugu države, kjer je župan na pomoč celo poklical vojsko. Nizozemski premier Mark Rutte je ostro obsodil izgrede in "kriminalno nasilje". "Kar motivira te ljudi, nima nobene povezave s protesti. Gre za kriminalno nasilje in kot takšnega ga bomo obravnavali."

V več mestih po državi so se protesti in nasilje nadaljevali v ponedeljek. V Amsterdamu, Rotterdamu, Amersfoortu in Geleenu so potekala nasilna soočenja med policijo in protestniki. Na ulicah Haaga so prižigali ognje, po tem ko je policija na kolesih poskušala razgnati manjšo skupino izgrednikov, ki je metala kamenje in pirotehnične izdelke, poroča BBC.

V Rotterdamu je policija uporabila vodni top, solzivec in sprožila opozorilne strele, župan mesta je z izrednim odlokom policiji podelil večja širša pooblastila za aretacije.

Izgredniki so razbijali izložbe in plenili trgovine, zažigali kolesa in smetnjake. Gre večinoma za mlajše ljudi, najstnike in osebe v dvajsetih letih, poroča Deutsche Welle.