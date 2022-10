Protesti po smrti mlade Mashe: 'Niti sveta voda ne more sprati te sramote'

Mineva 14 dni odkar je v teheranski bolnišnici po aretaciji moralne policije umrla 22-letna Masha Amini. Njena smrt je bila povod za proteste, ki so se iz Irana razširili po svetu, rodilo se je močno gibanje za spremembe. Protestniki zahtevajo pravico za mlado žensko - in svobodo za iranske ženske, ki jih zatirajo stroga pravila, domnevne kršitve pa jih lahko stanejo celo življenja. Odziv iranskih oblasti pa je pričakovan - krivdo za bes ljudi doma in po svetu valijo na Zahod, ki da želi v državi povzročati kaos.