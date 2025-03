Protesti pred avtosaloni Tesle: 'To je sporočilo Elonu, ki kupuje našo vlado'

V soboto so pred skoraj vsakim Teslinim prodajnim salonom v ZDA potekali protesti, poroča The Guardian. Organizatorji protestov so ljudi pozivali, naj ne kupujejo Teslinih vozil, prodajo svoje delnice podjetja in se pridružijo protestnemu gibanju. "Zaustavitev Muska bo pomagala rešiti življenja in našo demokracijo," se glasi eden od sloganov gibanja.

Protesti so potekali tudi v nekaterih evropskih mestih, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Gibanje skuša s protesti proti Tesli vršiti pritisk na njenega lastnika, milijarderja in najbogatejšega človeka na svetu Elona Muska. Ta si je nakopal jezo ljudi zaradi vodenja urada za vladno učinkovitost v Trumpovi administraciji. Protestniki opozarjajo, da je s tem pridobil dostop do občutljivih podatkov, poleg tega pa pospešeno krči zvezne proračune in zapira agencije v okviru ukrepov za zmanjšanje vladne porabe.

Največji del Muskovega premoženja predstavlja ravno njegov delež v podjetju Tesla.

V San Franciscu se je pred Teslinim avtosalonom v soboto zbrala okoli 200-glava množica, ki je zasedla tamkajšnjo prometno cesto. Zaposleni v Tesli so se na protest dobro pripravili, saj so iz prostora umaknili vsa vozila, v njem je stalo le nekaj varnostnikov. "Tu zunaj protestiram, ker vidim sovražni prevzem naše države. To ni v redu," je dejala protestnica Myra Levy. Njena prijateljica Karen Heisler je ob tem dodala: "Nismo glasovali za to".