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Protesti pred ustavnim sodiščem, policija obkolila stavbo

Varšava, 31. 10. 2026 08.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Protesti na Poljskem

Policija je v petek zvečer zavarovala poljsko ustavno sodišče v Varšavi, potem ko je suspendiranje predsednika sodišča Bogdana Swieczkowskega in njegovega namestnika sprožilo proteste pred stavbo sodišča. Večinoma je šlo za podpornike opozicijske desne stranke Zakon in pravičnost (PiS).

Več deset policistov za obvladovanje nemirov je v petek zvečer zavarovalo vhod na poljsko ustavno sodišče, medtem ko je večja skupina protestnikov, zlasti privržencev PiS, protestirala zaradi začasne razrešitve Swieczkowskega in njegovega namestnika, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policijo so pred sodišče napotili, potem ko je sodnica Anna Korwin-Piotrowska izrazila zaskrbljenost, da bi bila lahko ogrožena varnost sodnikov in drugega osebja na sodišču.

Nekateri protestniki so vzklikali "Tusk izdajalec" in s tem izražali nasprotovanje poljskemu premierju Donaldu Tusku. Določeni pa so poskušali nasilno prebiti varnostne pregrade.

Poljski predsednik Karol Nawrocki, sicer politični zaveznik PiS, je v petek odpovedal pot v Senegal in se napotil na ustavno sodišče. "V takšnem trenutku mora biti predsednik na Poljskem. Prekinjam polet v Senegal. Vračam se," je v petek zapisal na družbenem omrežju X.

Tuskova vlada si prizadeva depolitizirati sodišče in odstraniti sodnike, ki jih je imenovala prejšnja vlada pod vodstvom PiS, ki je bila na oblasti med letoma 2015 in 2023. Toda Nawrocki je letos zavrnil prisego treh ustavnih sodnikov, ki jih je imenoval poljski parlament.

Ko so sodniki nato zaprisegli pred parlamentom, pa jim predsednik ustavnega sodišča, ki je bil imenovan v času vladavine PiS, ni dovolil vstopa v stavbo in prevzema funkcij.

Protesti v Varšavi
Protesti v Varšavi
FOTO: Profimedia

PiS vlado obtožuje državnega udara

Pravosodni minister Waldemar Žurek je za medije izjavil, da je zahteval odvzem imunitete Swieczkowskemu in njegovemu namestniku, ker da s preprečevanjem dela novoimenovanim sodnikom nista izpolnjevala svojih dolžnosti. Ustavno sodišče začasno vodi Korwin-Piotrowska.

Premier je v petek poudaril, da je treba ponovno vzpostaviti vladavino prava. "Po letih brezpravja pod vlado stranke PiS je to težak in včasih boleč proces, ki zahteva odločno ukrepanje. Druge poti ni," je zapisal na omrežju X.

Stranka PiS pa je Tuskovo vlado obtožila, da izvaja državni udar na ustavno sodišče. Nawrocki je davi v luči zadnjih dogodkov na ustavnem sodišču sklical posvetovanje z voditelji parlamentarnih strank.

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poljska protesti ustavno sodišče

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