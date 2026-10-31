Protesti pred ustavnim sodiščem, policija obkolila stavbo

Več deset policistov za obvladovanje nemirov je v petek zvečer zavarovalo vhod na poljsko ustavno sodišče, medtem ko je večja skupina protestnikov, zlasti privržencev PiS, protestirala zaradi začasne razrešitve Swieczkowskega in njegovega namestnika, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policijo so pred sodišče napotili, potem ko je sodnica Anna Korwin-Piotrowska izrazila zaskrbljenost, da bi bila lahko ogrožena varnost sodnikov in drugega osebja na sodišču.

Nekateri protestniki so vzklikali "Tusk izdajalec" in s tem izražali nasprotovanje poljskemu premierju Donaldu Tusku. Določeni pa so poskušali nasilno prebiti varnostne pregrade.

Poljski predsednik Karol Nawrocki, sicer politični zaveznik PiS, je v petek odpovedal pot v Senegal in se napotil na ustavno sodišče. "V takšnem trenutku mora biti predsednik na Poljskem. Prekinjam polet v Senegal. Vračam se," je v petek zapisal na družbenem omrežju X.

Tuskova vlada si prizadeva depolitizirati sodišče in odstraniti sodnike, ki jih je imenovala prejšnja vlada pod vodstvom PiS, ki je bila na oblasti med letoma 2015 in 2023. Toda Nawrocki je letos zavrnil prisego treh ustavnih sodnikov, ki jih je imenoval poljski parlament.

Ko so sodniki nato zaprisegli pred parlamentom, pa jim predsednik ustavnega sodišča, ki je bil imenovan v času vladavine PiS, ni dovolil vstopa v stavbo in prevzema funkcij.