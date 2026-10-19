Protesti v Italiji ušli izpod nadzora, na ulicah spopadi s policijo

Najhujše napetosti so bile v Milanu, kjer so se protesti najprej sprevrgli v nasilje na ulici Via Broletto, nato pa še v središču mesta, zlasti na trgu Piazza Duomo. Prizori so spominjali na ulično gverilsko vojskovanje, piše Euronews.
V lombardijski prestolnici se je poškodovalo 25 ljudi, ki so jih prepeljali v različne milanske bolnišnice. Med njimi je bilo deset policistov.
Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec in vodne topove. Demonstranti so medtem sprožili gasilne aparate, uporabljali petarde in ognjemete ter metali različne predmete, med drugim smetnjake in zaščitne ograje.
Policijski jurišniki so posredovali tudi v galeriji Vittorio Emanuele II, zaprli pa so postaji podzemne železnice na progah M1 in M3.
Demonstranti so uničili več trgovin v središču mesta, na trgu Piazza Duomo zažgali prenosno stranišče, v stranskih ulicah pa metali stole, prevračali mize ter podirali smetnjake in klopi. Do konca protestov so pridržali 50 ljudi, polovica med njimi je bila mladoletnih.
V Torinu pridržali deset mladoletnikov
Približno eno uro so mesto pretresali nemiri, v katerih so sodelovali zelo mladi zamaskirani protestniki. Ti so razmetavali smetnjake in jih potiskali na sredino ceste, mize in stole z gostinskih teras uporabljali za postavljanje barikad, v policiste pa metali steklenice, petarde, palice in kamenje.
Policisti so pridržali 12 ljudi, od tega deset mladoletnih. Pri njih so našli molotovke, petarde, tlakovce in zasilna kladiva za razbijanje avtomobilskih stekel. Nekatere sumijo, da so sodelovali pri povzročanju materialne škode.
V Bologni metali dimne bombe
V Bologni so bili spopadi osredotočeni na območje železniške postaje in trg Piazza Medaglie d'Oro, kjer so zamaskirani mladi metali kamenje in druge predmete. Na tleh je končalo tudi več deset izposojenih koles.
Pohod se je začel zgodaj popoldne na trgu Piazza Minghetti, kjer so protestniki vzklikali gesla proti podražitvam. Nato so se odpravili proti ulicama Via Farini in Via Marconi. V bližini železniške postaje se je skupina protestnikov odcepila od množice ter začela metati dimne bombe, steklenice in zaščitne ograje.
Policija je uporabila vodne topove in solzivec, protestniki pa so se nato pomaknili proti osrednji ulici Via Indipendenza. Doslej so pridržali sedem ljudi, katerih vlogo v dogodkih bodo še preučili.
Melonijeva obsodila nasilne proteste
Več politikov se je odzvalo na nasilne dogodke. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je ob sklicevanju na sobotne popoldanske demonstracije sindikata CGIL strinjala, da imajo ljudje pravico do protestov, vendar je obsodila nasilne proteste v italijanskih mestih in objavila videoposnetek spopadov v Milanu.
"Ponovno pozivam opozicijo, naj se glede tega jasno opredeli. Vsako omahovanje postane opravičilo za takšna dejanja," je dodala Melonijeva.
Podpredsednik vlade in zunanji minister Antonio Tajani je dejal, da je "nesprejemljivo, da del leve sredine priliva olje na ogenj, da bi nadomestil pomanjkanje idej in predlogov".
Drugi podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini pa je trdil, da so bili trgi polni "družbenih centrov in pokvarjene leve drhali".
Na drugi strani političnega spektra se je oglasil milanski župan Giuseppe Sala, ki je dejal: "Razlogi za protest so bili razumljivi. Nasilje nad policisti in resna škoda, povzročena mestu, sta neopravičljiva. Politika se lahko odloči, da bo položaj izkoristila za pridobivanje volilne podpore. Lahko pa se odloči, da se bo tega izjemno težkega zgodovinskega trenutka lotila modro. Upam, da bomo izbrali to pot."
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