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Protesti v Italiji ušli izpod nadzora, na ulicah spopadi s policijo

Milano, 19. 10. 2026 09.12 pred 1 uro 3 min branja 85

Avtor:
N.V.
Protesti v Torinu

Proti naraščajočim življenjskim stroškom niso protestirali le v Franciji, temveč tudi v Italiji. In prav tako so tudi tam protesti prerasli v nasilne spopade s policijo. V Milanu so pridržali več deset ljudi, o napetostih pa so poročali tudi iz Torina in Bologne, kjer je bilo poškodovanih več demonstrantov.

Najhujše napetosti so bile v Milanu, kjer so se protesti najprej sprevrgli v nasilje na ulici Via Broletto, nato pa še v središču mesta, zlasti na trgu Piazza Duomo. Prizori so spominjali na ulično gverilsko vojskovanje, piše Euronews.

V lombardijski prestolnici se je poškodovalo 25 ljudi, ki so jih prepeljali v različne milanske bolnišnice. Med njimi je bilo deset policistov.

Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec in vodne topove. Demonstranti so medtem sprožili gasilne aparate, uporabljali petarde in ognjemete ter metali različne predmete, med drugim smetnjake in zaščitne ograje.

Policijski jurišniki so posredovali tudi v galeriji Vittorio Emanuele II, zaprli pa so postaji podzemne železnice na progah M1 in M3.

Demonstranti so uničili več trgovin v središču mesta, na trgu Piazza Duomo zažgali prenosno stranišče, v stranskih ulicah pa metali stole, prevračali mize ter podirali smetnjake in klopi. Do konca protestov so pridržali 50 ljudi, polovica med njimi je bila mladoletnih.

V Torinu pridržali deset mladoletnikov

Približno eno uro so mesto pretresali nemiri, v katerih so sodelovali zelo mladi zamaskirani protestniki. Ti so razmetavali smetnjake in jih potiskali na sredino ceste, mize in stole z gostinskih teras uporabljali za postavljanje barikad, v policiste pa metali steklenice, petarde, palice in kamenje.

Policisti so pridržali 12 ljudi, od tega deset mladoletnih. Pri njih so našli molotovke, petarde, tlakovce in zasilna kladiva za razbijanje avtomobilskih stekel. Nekatere sumijo, da so sodelovali pri povzročanju materialne škode.

V Bologni metali dimne bombe

V Bologni so bili spopadi osredotočeni na območje železniške postaje in trg Piazza Medaglie d'Oro, kjer so zamaskirani mladi metali kamenje in druge predmete. Na tleh je končalo tudi več deset izposojenih koles.

Pohod se je začel zgodaj popoldne na trgu Piazza Minghetti, kjer so protestniki vzklikali gesla proti podražitvam. Nato so se odpravili proti ulicama Via Farini in Via Marconi. V bližini železniške postaje se je skupina protestnikov odcepila od množice ter začela metati dimne bombe, steklenice in zaščitne ograje.

Policija je uporabila vodne topove in solzivec, protestniki pa so se nato pomaknili proti osrednji ulici Via Indipendenza. Doslej so pridržali sedem ljudi, katerih vlogo v dogodkih bodo še preučili.

Melonijeva obsodila nasilne proteste

Več politikov se je odzvalo na nasilne dogodke. Italijanska premierka Giorgia Meloni se je ob sklicevanju na sobotne popoldanske demonstracije sindikata CGIL strinjala, da imajo ljudje pravico do protestov, vendar je obsodila nasilne proteste v italijanskih mestih in objavila videoposnetek spopadov v Milanu.

"Ponovno pozivam opozicijo, naj se glede tega jasno opredeli. Vsako omahovanje postane opravičilo za takšna dejanja," je dodala Melonijeva.

Podpredsednik vlade in zunanji minister Antonio Tajani je dejal, da je "nesprejemljivo, da del leve sredine priliva olje na ogenj, da bi nadomestil pomanjkanje idej in predlogov".

Drugi podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini pa je trdil, da so bili trgi polni "družbenih centrov in pokvarjene leve drhali".

Na drugi strani političnega spektra se je oglasil milanski župan Giuseppe Sala, ki je dejal: "Razlogi za protest so bili razumljivi. Nasilje nad policisti in resna škoda, povzročena mestu, sta neopravičljiva. Politika se lahko odloči, da bo položaj izkoristila za pridobivanje volilne podpore. Lahko pa se odloči, da se bo tega izjemno težkega zgodovinskega trenutka lotila modro. Upam, da bomo izbrali to pot."

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KOMENTARJI85

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Ben Hur
19. 10. 2026 11.37
Italijani tudi postajajo divji. Pa Belgijci pa Svedi.. neverjetno, res. Me zanima, kaj je razlog temu?!
Odgovori
0 0
boslo
19. 10. 2026 11.36
Da si proti tej dr...ali ne rabiš bit janšist.
Odgovori
0 0
Bbcc12
19. 10. 2026 11.38
Čeprav ti si.😅
Odgovori
0 0
baldahin
19. 10. 2026 11.35
Ker v Sloveniji živimo miroljubni ljudje, bomo namesto nasilnih protestov ubrali drugačno pot; 6.decembra bomo na referendumu obkrožili PROTI in se tako znebili zlobne oblasti, ki ljudstvo potiska v francosko-italijanski, albanski scenarij.
Odgovori
+0
2 2
zvizi
19. 10. 2026 11.37
Ne glumi.. vsi vemo, kdo je umikal ograje na meji
Odgovori
-1
0 1
Bbcc12
19. 10. 2026 11.34
Evropska politika je kriva zato. Vladajo pa desni v evropskem parlamentu.
Odgovori
-5
0 5
EU Dig. Cenzura
19. 10. 2026 11.33
Enaka zgodba kot v Franciji FREE PALESTINA, sami doktorji in inzenirji. Ampak slovenvi zatiskajte si ovi da se tukaj ne bo to zgodilo!
Odgovori
+5
6 1
Bbcc12
19. 10. 2026 11.31
Desničarji vladajo v evropskem parlamentu. Zato pa je tako ja.
Odgovori
-9
2 11
Big M
19. 10. 2026 11.33
Pa je to mogoče, da so ljudje kot ti, tako deprogramirani, da verjamejo vse kar MSM-ji povedo. Kaj se sploh čudim...seveda je mogoče. Vsaki dan beremo te njihove nebuloze
Odgovori
+3
3 0
boslo
19. 10. 2026 11.34
Vsi tisti, ki so uvažali to dr...al, bodo šli skupaj z njimi. Tudi vi njihovi podporniki. To je edina rešitev za razviti svet
Odgovori
+3
3 0
Mungo1
19. 10. 2026 11.34
Mal si se zmotil! To je skrajna levica podprta od Sorosa, ki je financiral ilegalne migrante!
Odgovori
+3
3 0
zvizi
19. 10. 2026 11.34
Ne mi reči, da razne parade organizira desnica.. pa nwbinarne osebe so prav tako desničarji;) Dragi moji, rezultat razuzdanosti je posledica lenobe levih, kvazi demokratičnih struj
Odgovori
+3
3 0
Bbcc12
19. 10. 2026 11.35
Ti si soros. Neverjetni ste sdsovci.😆😅😅
Odgovori
-3
0 3
Petur
19. 10. 2026 11.29
prvo naj prekinejo politiki seveda metanje denarja ,,za ukraino,, ,ostalo bo hitro več za socialo..pa tudi vsaj kakšnega politika naj na leto ali mandat razlastijo zaprejo,potem bodo pogoji za urejanje problemov..Bruselj seveda na drugi tir...
Odgovori
+3
5 2
zvizi
19. 10. 2026 11.28
Pokažite fotke malo od bliže, da vidimo, kdo nastopa v glavni vlogi
Odgovori
+9
10 1
lokson
19. 10. 2026 11.30
Poglej Italijanske medije.Tukaj se prav trudijo poiskati nekoga, kateri bi za silo izgledal "normalno".
Odgovori
+7
8 1
yolli
19. 10. 2026 11.31
Ne smejo.......pravijo da so v službi resnice
Odgovori
+3
3 0
Big M
19. 10. 2026 11.26
Unicijejo vse kar jim je na poti! Kradejo pa na vlko alkohol! In kaj bodo z njim? Če gres pogledat na net najdeš vse, samo na pravih mesti treba iskati!
Odgovori
+3
5 2
Bbcc12
19. 10. 2026 11.30
Desna vlada nesposobna.
Odgovori
-7
0 7
yolli
19. 10. 2026 11.25
Dajte prosim povedat resnico !!! Ljudje niso slepi !!
Odgovori
+9
10 1
Big M
19. 10. 2026 11.27
Ne bodo in nočejo. Ni v njihovi agendi!
Odgovori
+7
8 1
lokson
19. 10. 2026 11.24
Banda. 85% teh protestnikov, so prišleki, kateri cele dneve postopajo okoli. Ostalo pa nora večbarvna mladina, katera skeče po raznih toplih paradah in "free" shodih. V ozadju pa hujskaštvo večno zaskrbljene Levice.
Odgovori
+10
11 1
Big M
19. 10. 2026 11.23
Pazte se PlssMejkera, drugim daje minuse, sebi pa pluse, z drugih nikov 🤮.
Odgovori
+3
4 1
lokson
19. 10. 2026 11.31
Me ne skrbi za podobne permisivne "noje", kateri tiščijo glavo v pesek.
Odgovori
+1
1 0
yolli
19. 10. 2026 11.21
Evropa bo morala spregledati sicer bo konec z njo.....
Odgovori
+6
6 0
Bbcc12
19. 10. 2026 11.26
Desničarji vladajo v evropskem parlamentu. Zato pa je tako ja.
Odgovori
-6
1 7
Lark
19. 10. 2026 11.19
Me kje vi dobite takšne naslove? #Samo realnost ne
Odgovori
+4
5 1
Guardian990
19. 10. 2026 11.19
pri nas bi tudi kako o draginji rekli, na ulici mislim.
Odgovori
+1
1 0
yolli
19. 10. 2026 11.18
A ni največja nevarnost za Evropo Rusija ????? Razbita in požgana Evropska mesta brez ene ruske granate.....
Odgovori
+2
5 3
Bbcc12
19. 10. 2026 11.18
Desna vlada v Italiji dela čudeže. K nam še to prihaja.
Odgovori
-7
1 8
Big M
19. 10. 2026 11.20
To ni desno od desnega. Niti najmanj.
Odgovori
+6
6 0
Bbcc12
19. 10. 2026 11.25
A zato pri nas janša nikoli ni ustavil migracij oziroma pod njegovo vlado so se še povečale. Pod golobovo vlado so dobro zaprli zunanje meje šengna kar je ključno in migracije so se zmanjšale. Trenutno vlada v Italiji desna klika.
Odgovori
-1
2 3
lokson
19. 10. 2026 11.33
No ti pa si usekan Bbcc. Kdo je odstranil mejne kontrole in povlekel policijo iz zunanjih meja. Kdo je nasprotoval skupnim patruljam policije in vojske. Kdo????
Odgovori
0 0
Bbcc12
19. 10. 2026 11.37
Kdo je spostavil mocan nadzor nad zunanjimi šengeskimi mejema in zakaj so se takrat migracije čudežno zmanjšale. Ograje se dela na zunanjih mejah in tam stroga kontrola.
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0 0
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