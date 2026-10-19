Protesti v Italiji ušli izpod nadzora, na ulicah spopadi s policijo

Najhujše napetosti so bile v Milanu, kjer so se protesti najprej sprevrgli v nasilje na ulici Via Broletto, nato pa še v središču mesta, zlasti na trgu Piazza Duomo. Prizori so spominjali na ulično gverilsko vojskovanje, piše Euronews. V lombardijski prestolnici se je poškodovalo 25 ljudi, ki so jih prepeljali v različne milanske bolnišnice. Med njimi je bilo deset policistov.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Protesti v Milanu Profimedia

Protesti v Milanu Profimedia

Protesti v Milanu Profimedia

Protesti v Milanu Profimedia

Protesti v Milanu Profimedia

Protesti v Milanu Profimedia











Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec in vodne topove. Demonstranti so medtem sprožili gasilne aparate, uporabljali petarde in ognjemete ter metali različne predmete, med drugim smetnjake in zaščitne ograje. Policijski jurišniki so posredovali tudi v galeriji Vittorio Emanuele II, zaprli pa so postaji podzemne železnice na progah M1 in M3. Demonstranti so uničili več trgovin v središču mesta, na trgu Piazza Duomo zažgali prenosno stranišče, v stranskih ulicah pa metali stole, prevračali mize ter podirali smetnjake in klopi. Do konca protestov so pridržali 50 ljudi, polovica med njimi je bila mladoletnih.

V Torinu pridržali deset mladoletnikov

Približno eno uro so mesto pretresali nemiri, v katerih so sodelovali zelo mladi zamaskirani protestniki. Ti so razmetavali smetnjake in jih potiskali na sredino ceste, mize in stole z gostinskih teras uporabljali za postavljanje barikad, v policiste pa metali steklenice, petarde, palice in kamenje.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Protesti v Torinu Profimedia

Protesti v Torinu Profimedia

Protesti v Torinu Profimedia

Protesti v Torinu Profimedia

Protesti v Torinu Profimedia

Protesti v Torinu Profimedia

Protesti v Torinu Profimedia

Protesti v Torinu Profimedia















Policisti so pridržali 12 ljudi, od tega deset mladoletnih. Pri njih so našli molotovke, petarde, tlakovce in zasilna kladiva za razbijanje avtomobilskih stekel. Nekatere sumijo, da so sodelovali pri povzročanju materialne škode.

V Bologni metali dimne bombe

V Bologni so bili spopadi osredotočeni na območje železniške postaje in trg Piazza Medaglie d'Oro, kjer so zamaskirani mladi metali kamenje in druge predmete. Na tleh je končalo tudi več deset izposojenih koles.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Protesti v Bologni Profimedia

Protesti v Bologni Profimedia

Protesti v Bologni Profimedia





Pohod se je začel zgodaj popoldne na trgu Piazza Minghetti, kjer so protestniki vzklikali gesla proti podražitvam. Nato so se odpravili proti ulicama Via Farini in Via Marconi. V bližini železniške postaje se je skupina protestnikov odcepila od množice ter začela metati dimne bombe, steklenice in zaščitne ograje. Policija je uporabila vodne topove in solzivec, protestniki pa so se nato pomaknili proti osrednji ulici Via Indipendenza. Doslej so pridržali sedem ljudi, katerih vlogo v dogodkih bodo še preučili.

Melonijeva obsodila nasilne proteste