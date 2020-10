Protesti proti policijskemu nasilju: 'Amerika, kdaj se bo to končalo?'

Ulice Philadelphie so protestniki zavzeli, zaradi ponedeljekovega dogajanja, ko je družina nesrečnika poklicala na nujno številko z namenom, da prikliče reševalce, naj Walterja odpeljejo na zdravljenje. Prišla sta dva policista in ga ustrelila, ko je ta stopal proti njima, saj se ni odzival na ukaze, da naj nož vrže na tla. Ljudje, ki so se zbrali okoli dogajanja, skupaj z Walterjevo mamo, so se drli na policista, naj ne streljata, ker ga poznajo in ni nevaren, toda policista sta za vseeno streljala in 27-letnika preluknjala z desetimi streli.

Policija je že v ponedeljek zvečer aretirala okoli 90 ljudi, najmanj 30 policistov pa je končalo v bolnišnici, saj so ljudje vanje metali kamenje, steklenice in druge zadeve.

Župan Jim Kenney je v ponedeljek zvečer izjavil, da bo izvedena temeljita preiskava dogodka, in izrazil sožalje družini ustreljenega, ki je prepričana, da mladeniča ni bilo treba pokončati. Sožalje sta izrazila tudi demokratski predsedniški kandidat Joe Biden in podpredsedniška kandidatka Kamala Harris,ki sta v izjavi ljudi pozvala k mirnim protestom in zavrnila nasilje. "Nič ne more opravičiti nasilja. Ropanje ni protest, ampak zločin in odvrača pozornost od resničnih tragedij."

Spopadi v Philadelphii za demokrate prihajajo ob nepravem času, saj je Pensilvanija ključna država za zmago na predsedniških volitvah, demokrati pa brez velike volilne udeležbe v velikih mestih, kot je Philadelphia, ne morejo zmagati, ker je podeželje republikansko.

Teden dni pred tem je policist streljal v vozilo 19-letnega Marcellisa Stinnetteja v Waukeni severno od Chicaga. Njegova zaročenka trdi, da so streljali brez razloga in 19-letnika pustili na tleh izkrvaveti, policija pa trdi, da je skušal pobegniti policijski kontroli. Dekle je bilo ranjeno in tako kot ustreljeni neoboroženo. "Amerika, kdaj se bo to končalo? Koliko temnopoltih še morajo ubiti zaradi policijske surovosti, pretirane sile, sistematičnega rasizma in namerne brezbrižnosti?" je dejal Ben Crump, ki zastopa številne družine ustreljenih.