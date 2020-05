Protesti proti policijskemu nasilju so se iz ZDA razširili tudi v London

Več tisoč ljudi v središču Londona se je pridružilo Američanom v protestu proti policijskemu nasilju. Protesti v ZDA so izbruhnili po smrti temnopoltega Američana, 46-letnega Georgea Floyda , ki je v ponedeljek umrl med policijsko aretacijo. Eden od policistov je več minut klečal na njegovem vratu, kljub temu da se Floyd aretaciji ni upiral, vmes pa je večkrat dejal "ne morem dihati" . To so bile tudi njegove zadnje besede, ki že več noči odmevajo iz ust protestnikov.

Protestniki v Londonu imajo v rokah plakate z napisi "Pravica za Georgea Floyda" , "Črna življenja štejejo"in "Ne morem dihati", sprehodili pa so se mimo ameriškega veleposlaništva, nekateri pa so se zbrali na trgu Trafalgar. Policija je sporočila, da so na kraju dogodka policisti ter da mnogo ljudi ne upošteva dveh metrov varnostne razdalje.

Pastorka Sally Hitchineriz cerkve Sv. Martin na trgu Trafalgar je dejala, da sočustvuje s problemom, ki je protestnike zbral na kup, a da jo preseneča moč emocij. "Očitno ne sledijo opozorilom glede socialne razdalje, a je prisotno toliko strasti, da je to močneje od te skrbi. Gre za problem, ki zahteva tolikšno strast, a hkrati je njihovo početje zelo tvegano,"je za BBCdejala Hitchinerjeva, ki je protestnike opazovala s svojega delovnega mesta.