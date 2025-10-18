Svetli način
Tujina

Američani zaradi Trumpa na ulice, na seznamu 2500 krajev

New York, 18. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , T.H. , Tadeja Lampret
207

V 2500 krajih po ZDA so priredili proteste proti predsedniku Trumpu. Organizatorji, združeni pod sloganom No Kings (Brez kraljev), predsednika obtožujejo avtoritarnega in militantnega načina vladanja. Nekateri republikanci so protestnike označili za sovražnike Amerike in podpornike skrajno levega gibanja Antifa. V zveznih državah, kjer so na oblasti republikanski guvernerji, pa so na ulice napotili tudi nacionalno gardo.

Na prvem od več kot 2500 shodov, ki so napovedani od vzhodne do zahodne obale ZDA, se je na newyorškem Times Squaru zbralo več tisoč ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protestnih shodov, ki bodo potekali od New Yorka na vzhodni do San Francisca na zahodni ameriški obali, naj bi se po napovedih udeležilo več milijonov Američanov.

Organizatorji protesta Trumpa med drugim obtožujejo avtoritarizma. "Predsednik misli, da je njegova vladavina absolutna," opozarjajo na svoji spletni strani in dodajajo, da v Ameriki nimajo kraljev in ne bodo popustili kaosu in korupciji.

Republikanski guvernerji v več ameriških zveznih državah so enotam nacionalne garde odredili, naj bodo v stanju pripravljenosti, vendar ni jasno, kako vidna bo vojaška prisotnost, poroča britanski BBC.

Poleg New Yorka in San Francisca so protestni shodi načrtovani tudi v Washingtonu, Bostonu, Chicagu in New Orleansu, v mestih torej, kamor je Trump že poslal oziroma razmišlja o napotitvi vojske za boj proti kriminalu. Proteste pričakujejo tudi v manjših mestih, dogodki pa so organizirani tudi v sosednji Kanadi.

Petkov protest proti Trumpu v Washingtonu.
Petkov protest proti Trumpu v Washingtonu. FOTO: Profimedia

Zadnji taki protesti gibanja, ki združuje približno 300 organizacij, so 14. junija privabili ogromne množice in so potekali na dan, ko je bila v Washingtonu na Trumpov rojstni dan vojaška parada. To so bili najmnožičnejši protesti, odkar se je Trump januarja vrnil v Belo hišo.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

Protesti so izbruhnili zaradi Trumpove politike do priseljencev, mobilizacije vojske proti protestnikom v Los Angelesu in njegovim politikam na splošno. Povečini so sicer minili mirno.

KOMENTARJI (207)

odpisani zasedli vlado
18. 10. 2025 21.49
Na mesto predsednika oranžni dementen večkratni obsojeni kriminalec nikoli ne bi prišel,če ne bi nasankal Muska kateri je z milijardami dal podkupiti naivne volilce kateri sploh niso vedeli kaj in koga volijo.Bitno jim je bilo,da so dobili denar sedaj,ko so pa spoznali,da jih je trumpl nalagal ter jim odvzel vse podpore zdravstvene usluge itd. in na ulicah umirajo seveda protestirajo.Za primer lahko vzamemo slovenijo kjer so naivneži volili goloba in njegovo sekto in čeprav so to bili sami balkanski biciklisti in opečena manjšina sedaj več ne plešejo ampak se jočejo,ker jim golob ni uresničil vsega kar jim je obljubil.Hahahaha
ODGOVORI
0 0
Lark
18. 10. 2025 21.03
+0
A so to tisti milijoni, ki so glasovali proti njemu in tega še vedno ne morejo sprejeti? So v manjšini, ko pa se končajo deportacije ilegalcev, pa bodo še v večji manjšini. #Uvoz volilcev ni uspel
ODGOVORI
1 1
Maki3322
18. 10. 2025 18.24
+2
Godov si!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
4 2
zulj001
18. 10. 2025 17.26
+1
ZDA imajo 240 milijonov volilnih upravičencev in je TRAMP na volitvah močno zmagal ,samo to šteje ,nič ne pomagajo "milijoni" na ulicah ,na volitvah vas je bilo premalo. ..
ODGOVORI
5 4
jutri_pa_res
18. 10. 2025 15.54
-7
Bojim se, da je Donkey zadnji žebelj v krsto ZDA kot svetovnega gospodarja in svetilnika demokracije...
ODGOVORI
4 11
Vera in Bog
18. 10. 2025 17.16
+5
Neverjetno kako za vas vse na zahodu propada že 70 let :)
ODGOVORI
6 1
FIRBCA
18. 10. 2025 15.42
+0
tako je pa vedno bilo kod pri nas ko bo desnica na vladi se bo levica spustila v ulicne proteste tako je ce drugace ne gre hehehe. Amerika pocasi tone Afrika je obrnila svojo stran ravno tako kitajci in ostali svet no ne EU placani vrtec v bruslju.
ODGOVORI
2 2
Maki3322
18. 10. 2025 17.02
+2
Ko je tvoja desnica na oblasti šprica in meče solzivec na ne dolžne ljudi.
ODGOVORI
4 2
FIRBCA
18. 10. 2025 17.57
-1
Maki3322. si zakompleksan jaz imam samo eno stran to je Jezus ostalo je za take lol kod si ti.
ODGOVORI
0 1
kolerik
18. 10. 2025 15.22
-1
Samo upam, da bo Trump imel toliko časa in moči, da očisti to liberalno globalistično greznico iz ZDA. Sicer se je že na veliko vselila v EU in nam že greni življenje.
ODGOVORI
4 5
Ki zombi
18. 10. 2025 14.48
+0
Ponavlja laži in misli , da bodo postale resnica. Trump je nevarnost za ZDA in svet.
ODGOVORI
6 6
Vera in Bog
18. 10. 2025 14.47
+0
Američani se počutijo bolj varne. Divji zahod rabi samo pravega voditelja
ODGOVORI
3 3
Vera in Bog
18. 10. 2025 13.57
+0
Vsi argumenti so false, edino pri carinah bi pa tudi jaz drugače delal.
ODGOVORI
4 4
Po prestani lobotomiji
18. 10. 2025 14.01
-3
Tarife so zakon.Usa bodo naredile spet velike.
ODGOVORI
0 3
Vera in Bog
18. 10. 2025 14.27
+0
Ja na račun drugih
ODGOVORI
2 2
Port__CN
18. 10. 2025 19.59
svečko, kaj bi ti delal ? --tvoji so že vse naredil -tisočletja delate enako .
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
18. 10. 2025 13.57
-3
Bog varuj trumpeta !
ODGOVORI
1 4
Voly
18. 10. 2025 14.18
+1
Če ga ima tako rad, naj ga vzame k sebi!
ODGOVORI
4 3
Vera in Bog
18. 10. 2025 14.28
+2
Poglej kaj je Biden naredil iz Amerike in potem pametuj. Ali pa Ursula iz EUja !
ODGOVORI
5 3
Voly
18. 10. 2025 16.37
+0
Ti pa poglej kaj Trump počne s celim svetom in potem pametuj! Vsi, razen nekaj diktatorjev, ga imajo poln.....
ODGOVORI
3 3
Vera in Bog
18. 10. 2025 17.17
-1
Kaj npr? Kej zelo usodnega ne vidim
ODGOVORI
1 2
bb5a
18. 10. 2025 13.53
+2
In kje so ti miljoni ljudi? Ene same slike ni, kaj šele video. Spet lažete in zavajate, pa par levih čudakov na ulici kažete... Kje ste vi najdl miljone?
ODGOVORI
4 2
setisfekšn
18. 10. 2025 13.44
+2
Enkrat zelenega podi iz bele hiše naslednjič ga hvali kako ima lep jopič!človek z dvema obrazoma
ODGOVORI
4 2
osservatore
18. 10. 2025 12.59
+1
Vse ki demonstrirajo bi Krumpel rad deportiral v Venezuelo.
ODGOVORI
4 3
MasteRbee
18. 10. 2025 12.42
+4
Demokrati so izgubili volitve, vendar bi družbo še vedno urejali po svoji podobi. Priložnost b dobila na naslednjih volitvah, če bodo volivci želeli nazaj na stara demokratska pota.
ODGOVORI
7 3
Veščec
18. 10. 2025 12.40
+2
Kaj so pa mislili,ko so izvolil Donija.Da se jim bosta med in mleko cedila.malo morgen.
ODGOVORI
5 3
LeviTUMOR
18. 10. 2025 12.26
+3
Provladni plačani poklicni skrajni levo fašistični antifa brezdelni anarhisticno kriminalni zdraharji v vsem svojem sijaju. Niso vredni počenega groša, kisika, placa in cajta.
ODGOVORI
7 4
jank
18. 10. 2025 12.06
-5
Ali še komu ni jasno, da je trumpizem ena sama katastrofa? Še večja katastrofa so podporniki, ki niso sposobni videti, da gre vse v maloro, kakovost življenja, še najbolj pa demokracija, ki se spreminja v bedno diktaturo. Zato je potrebno pri nas na naslednjih volitvah onemogočiti to neotrampistično sekto alpskega Trumpa.
ODGOVORI
9 14
LeviTUMOR
18. 10. 2025 12.24
+1
Ni je hujše juge od vas - izdajalskih skrajnih lewacev, ki bi se lastno mat prodal za oblast in denar! Zdej pa brisi
ODGOVORI
8 7
Po prestani lobotomiji
18. 10. 2025 12.25
+4
Najhujši so prefarbani komunisti kot janša,hojs,grims itd
ODGOVORI
9 5
Voly
18. 10. 2025 14.21
+2
Ja, res je! Že dolga leta nazaj je spoštovani gospod Kramberger opozarjal:"Boj se spreobrnjencev"! A imamo v Sloveniji večjega spreobrnjenca od romarja v Jajce?
ODGOVORI
3 1
Xxdproxx
18. 10. 2025 11.52
+1
tako kot golob… s tem da golob naredi vec skode. lahko pa golob pošlje zadetke s kolesi, da se bodo vozil po ameriki
ODGOVORI
9 8
Mclaren
18. 10. 2025 11.50
-1
Tramp dela samo škodo. Čimprej zamenjat.
ODGOVORI
11 12
Ena Dva 3 4
18. 10. 2025 12.00
+8
Spopadi v Gazi so se ustavili... In tudi marsikatera druga vojna.
ODGOVORI
12 4
Voly
18. 10. 2025 14.22
-2
Aja tudi tista med "Azajbejdžanom in Albanijo"!
ODGOVORI
1 3
