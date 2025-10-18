Američani zaradi Trumpa na ulice, na seznamu 2500 krajev

Na prvem od več kot 2500 shodov, ki so napovedani od vzhodne do zahodne obale ZDA, se je na newyorškem Times Squaru zbralo več tisoč ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protestnih shodov, ki bodo potekali od New Yorka na vzhodni do San Francisca na zahodni ameriški obali, naj bi se po napovedih udeležilo več milijonov Američanov.

Organizatorji protesta Trumpa med drugim obtožujejo avtoritarizma. "Predsednik misli, da je njegova vladavina absolutna," opozarjajo na svoji spletni strani in dodajajo, da v Ameriki nimajo kraljev in ne bodo popustili kaosu in korupciji.

Republikanski guvernerji v več ameriških zveznih državah so enotam nacionalne garde odredili, naj bodo v stanju pripravljenosti, vendar ni jasno, kako vidna bo vojaška prisotnost, poroča britanski BBC.

Poleg New Yorka in San Francisca so protestni shodi načrtovani tudi v Washingtonu, Bostonu, Chicagu in New Orleansu, v mestih torej, kamor je Trump že poslal oziroma razmišlja o napotitvi vojske za boj proti kriminalu. Proteste pričakujejo tudi v manjših mestih, dogodki pa so organizirani tudi v sosednji Kanadi.