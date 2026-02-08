Naslovnica
Tujina

Protesti proti ZOI, izbruhnili nasilni izgredi: v policiste metali kamenje

08. 02. 2026 09.34

Avtor:
A.K. STA
Protesti proti ZOI

V Milanu, ki poleg Cortine gosti zimske olimpijske igre, je v soboto potekal protest proti okoljski in energetski potratnosti iger, ki so se začele v petek. Zbralo se je več tisoč ljudi. Italijanska premierka Giorgia Meloni je ostro obsodila izgrede na sobotnih protestih proti zimskim olimpijskim igram, zaradi katerih je bilo aretiranih šest ljudi. Meloni je tiste, ki so sprožili nasilje, označila za sovražnike Italije.

Protest je potekal pod geslom Osvobodite gore, zbrani so med drugim opozarjali na potratnost izdelave umetnega snega ter sečnjo dreves za pripravo olimpijskih prog, pa tudi na vpliv gradnje infrastrukture na krhko ravnovesje v gorskem okolju.

Zbrani so protestirali tudi proti navzočnosti agentov ameriške agencije za carine in priseljevanje (ICE). Ti so del varovanja ameriške delegacije, njihov prihod v Italijo pa je v državi sprožil precej razburjenja. Nekateri protestniki so nosili tudi palestinske zastave.

V policiste metali kamenje

Na sprva mirnem protestu so izbruhnili izgredi. Manjše število ljudi se je spopadlo s policisti ter vanje metalo svetlobne rakete in kamenje. Policija je proti njim posredovala z vodnimi topovi ter uporabila solzivec. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA so aretirali šest ljudi.

"Na tisoče Italijanov v teh urah dela, da bi med olimpijskimi igrami vse potekalo gladko. Mnogi to počnejo prostovoljno, ker želijo, da njihova država naredi dober vtis, da jo občudujejo in spoštujejo. In potem so tu še oni: sovražniki Italije in Italijanov, ki protestirajo proti olimpijskim igram in poskrbijo, da te slike končajo na televizijah v polovici sveta," je Melonijeva sporočila prek družbenih omrežij.

Obsodila je tudi sabotaže na železniškem omrežju, ki so v soboto v severni Italiji povzročile znatne težave v železniškem prometu. "Izražam solidarnost z varnostnimi silami, mestom Milano in vsem, katerih delo uničujejo te kriminalne združbe," je še poudarila.

OPUSDEI
08. 02. 2026 10.05
hehe........ kar smo sejali to bomo pojeli
Odgovori
0 0
Brus123
08. 02. 2026 10.02
Če prav vidim plapola palestinska zastava. Lepo, lepo.... zares lepo. Želeli ste poslušajte in jih živite!!
Odgovori
+1
1 0
Animal_Pump
08. 02. 2026 10.02
Naj gredo tkole na Kitajsko protestirat...če upajo. Sam tle v Evropi se upajo rezgetat...pa se delat neke okoljevarstvenike. Tale demokracija...nas bo potolkla. Bo treba sistem uvest, da taki klovni...ne bodo smel sploh karkoli piskat.
Odgovori
0 0
biggbrader
08. 02. 2026 10.01
Palestinci so miroljubni.🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
vlahov
08. 02. 2026 09.57
To so vsi na proračunu. Korupcija je postala normala.
Odgovori
+0
1 1
Emtisunce
08. 02. 2026 09.57
Palestinci, Afričani, razni bližnje vzhodnjaki in drugi begunci, ki jih je EU politika povabila, da na EU sociali živijo lagodno življenje v brezdelju. Zgodba normalnih ljudi je "želeli ste in sedaj glejte"!
Odgovori
+2
3 1
kita 1111
08. 02. 2026 09.57
Neumnost mladih je danes že na robu nenormalnosti ,zakaj vsi mislijo ,da jim morajo vsi nekaj dati vsi imamo pravico do življenja vsaj še zaenkrat ampak preživljat nas ni nihče dolžan
Odgovori
+2
3 1
ptuj.si
08. 02. 2026 09.55
Z molotovkami so hoteli napasti olimpijsko vas. Toliko o miroljubnih levičarjih.
Odgovori
+0
3 3
ptuj.si
08. 02. 2026 09.54
Antifa v vsem svojem sijaju.
Odgovori
-1
1 2
Smuuki
08. 02. 2026 09.52
Levičarji so na oi pozabljeni in so po naročilu nepovabljenih izvedli te nore akcije. Pri nas bo isto po volitvah ko izginejo. Spet bodo sabotaže, ulični nemiri, uničevanje imetja. Vse že poznano, vse pričakovano. Pri nas so nasilni levičarji edini uporabniki vodnega topa. Za vse druge se ga sploh ne rabi. Ta huliganska združba je pa obvladljiva samo na ta način. Cela evropa je že zastrupljena s tem
Odgovori
+4
7 3
Vera in Bog
08. 02. 2026 09.50
Spet metelkova ?
Odgovori
+2
7 5
the kop
08. 02. 2026 09.47
Levičarski skrajneži kot ponavadi!!
Odgovori
+6
11 5
