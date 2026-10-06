Spopadi s policijo, francoske ulice znova preplavili protestniki

Na nekaterih območjih je prišlo do prerivanja in spopadov s policijo, med drugim v Strasbourgu. Protestniki tam proti policistom mečejo petarde. Tudi v Lyonu je prišlo do spopadov med protestniki in pripadniki posebnih policijskih enot, poroča BBC. Policisti so opremljeni s polno zaščitno opremo, pri posredovanju pa uporabljajo tudi sredstva za obvladovanje množic. Danes naj bi se protestov po vsej Franciji udeležilo več deset tisoč ljudi. Množični protestni shodi so med drugim napovedani v Marseillu, Nici, Nantesu, Lyonu in Parizu.

Zaradi protestov je pouk po vsej Franciji v celoti ali delno prekinjen na 891 šolah, poročajo francoski mediji, ki se sklicujejo na podatke ministrstva za izobraževanje. Sindikat srednješolcev Union Syndicale Lycéenne je sicer danes že sporočil, da je trenutno blokiranih ali zaprtih 1.800 srednjih šol in 90 odstotkov univerz.

Dijaki, starši in sindikati protestirajo, saj opozarjajo na po njihovem mnenju nezadostno financiranje srednjih šol. Po podatkih študentskega sindikata L'Union Étudiante protesti potekajo v več kot 30 krajih in mestih.

V zadnjem tednu so študenti blokirali več sto šol, v protestih pa je bilo poškodovanih najmanj 215 ljudi, aretirali so jih več kot 5.000. Prejšnji mesec se je vse skupaj začelo z nekaj protesti na šolah na območju Pariza, na katerih so dijaki zahtevali boljše razmere. Pobudo je nato prevzel francoski sindikat srednješolcev, ki je prejšnji torek organiziral vsedržavno blokado šol. Toda ponekod so protesti prerasli v izgrede in nasilje. Na več šolah je prišlo do požigov, nekateri najstniki so utrpeli poškodbe oči, eden pa je v spopadu izgubil zobe. Poškodovani so bili tudi policisti. Razmere so se do četrtka tako zaostrile, da je vlada sklicala krizni sestanek s predstavniki obveščevalnih služb, ministrica za izobraževanje pa je v petek sporočila, da so bili protesti ugrabljeni oziroma da so jih prevzele nasilne skupine.

Medtem ko se mirni protesti nadaljujejo, se nadaljujejo tudi izgredi. V ponedeljek je 15-letnik izgubil roko, domnevno zaradi eksplozije policijske granate z gumijastimi izstrelki. Pojavljajo se tudi opozorila zaradi domnevno pretirane uporabe sile s strani policije. Amnesty International je v ponedeljek pozno zvečer pozval h končanju nesorazmernega policijskega odziva. Francoski notranji minister Laurent Nuñez je v ponedeljek zvečer dejal, da je bilo od začetka protestov uvedenih deset notranjih preiskav zaradi očitkov o policijskem nasilju.