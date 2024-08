Protesti v angleških mestih z drugim sporočilom: 'Migranti so tukaj dobrodošli'

Med kraji, ki so bili tarča nemirov, so bile tudi mošeje in hoteli, v katerih so bili nastanjeni prosilci za azil, veliko trgovin je bilo v prejšnjih dneh požganih in izropanih. Policija je odvetnikom za priseljevanje naročila, naj delajo od doma, potem ko so v spletnih klepetalnicah zaznali sezname odvetniških pisarn in svetovalnih agencij kot možnih tarč.

Britanska policija se je po tednu nemirov, nasilja in neredov, ki so jih spodbudile napačne informacije o napadu z nožem, pripravila na še eno noč nasilja na več kot 100 lokacijah. Številna podjetja so zaprla svoja vrata že čez dan, prebivalci pa so ostali v svojih domovih. Na lokacije je bilo poslanih na tisoče policistov.

A policija je bila prijetno presenečena. Skupina Stand up to Racism in druge podobne skupine so v odgovor organizirale "protiprotest", ki je bil miroljuben in je potekal brez izgredov. V Liverpoolu se je več sto ljudi zbralo pred uradom za azil, katerega okna so bila preventivno zastekljena, da bi podprli priseljence. V Londonu je metropolitanska policija sporočila, da je bilo več tisoč ljudi na protestih v Walthamstowu in North Finchleyu, a so vsi minili brez večjih incidentov.

Ulice Bristola je zasedlo 1500 protestnikov, med njimi sindikalisti, skupine antifašistov ter pripadniki črnske in azijske skupnosti, poroča BBC.

V Brightonu se je sicer osem protestnikov zbralo pred stavbo, v kateri naj bi bila pisarna odvetnika, specializiranega za pravo o državljanstvu in beguncih, a je osmerico obkolilo okoli 2000 protiprotestnikov in morali so se zateči drugam. V Newcastlu je približno 1000 protestnikov, večinoma muslimanov, zasedlo pločnik pred centrom Beacon, kjer je bilo na seznamu pričakovanih tarč podjetje za storitve za priseljevanje.

Množice so skandirale "begunci dobrodošli" in "London proti rasizmu", nekateri so držali napise "ustavite skrajno desnico" in "migracija ni zločin".

Gre za veliko spremembo v primerjavi s kaosom, ki je vsak dan potekal od 30. julija naprej na ulicah Anglije pa tudi v Belfastu na Severnem Irskem. Mesta so namreč zajeli nemiri, jezne množice, ki so jih spodbujali desničarski skrajneži, pa so se spopadale s policijo. Nemire so vzpodbudile napačne informacije o napadu z nožem, v katerem so bila v obmorski skupnosti Southport ubita tri dekleta, pri čemer so uporabniki družbenih medijev osumljenca napačno označili za priseljenca in muslimana, piše AP.