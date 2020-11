Protesti v Belorusiji so se sprevrgli v nasilne izgrede, aretirali 328 ljudi

V Belorusiji so na novih protivladnih protestih danes spet posredovale varnostne sile. Po družbenih omrežjih so zakrožili posnetki oboroženih in zamaskiranih policistov, ki so uporabili solzivec in šok granate. V Minsku so oblasti spet zaprle več postaj podzemne železnice, da bi tako protestnikom otežile dostop do shoda. Tudi mobilni internet je že od jutra izklopljen, več ulic pa je zablokiranih.

Po podatkih beloruske nevladne organizacije Viasna so na protestih v Minsku pridržali že najmanj 328 ljudi, med njimi tudi novinarje. Na posnetkih, ki se delijo na družbenih omrežjih, je bilo tudi videti, kako so protestnike preganjali v črno oblečeni moški. Oboroženi in zamaskirani policisti pa so uporabili solzivec in šok granate. Protestniki so se tokrat zbrali na več shodih tako v prestolnici Minsk, kot drugih beloruskih mestih, kjer redno protestirajo proti predsedniku Aleksandru Lukašenku že vse od spornih volitev avgusta. V Minsku so oblasti spet zaprle več postaj podzemne železnice, da bi tako protestnikom otežile dostop do shoda. Tudi mobilni internet je že od jutra izklopljen, več ulic pa je zablokiranih, poročajo tuje tiskovne agencije. To je že 99. dan protestov. Tudi danes so tako kot v petek spomnili na smrt opozicijskega aktivista in umetnika, ki ga je sredi tedna na protestih aretirala policija. Zaradi poškodb je umrl dan po aretaciji. V Belorusiji po spornih predsedniških volitvah, ki so bile 9. avgusta, že ves čas potekajo protivladni protesti. Lukašenko trdi, da je prejel 80 odstotkov glasov, medtem ko opozicija zmago pripisuje svoji voditeljici v izgnanstvu Svetlani Tihanovski.