Protesti v Belorusiji: zamaskirani moški aretirali več ljudi in jih strpali v kombije

Po poročanju dopisnika francoske tiskovne agencije AFP je v središču mesta na Shodu za pravico že več deset tisoč protestnikov.

Ljudje so se peš odpravili v središče mesta, saj so postaje podzemne železnice zaprte, oblasti so onesposobile tudi mobilni internet. Ob palači republike so nameščeni oboroženi vojaki v bojni opremi. Tudi v stranskih ulicah so pripravljeni pripadniki varnostnih oblasti. Močno zastražena z vojaki je tudi predsedniška palača.

Prišlo naj bi že do prvih aretacij, saj so zamaskirani moški podobno kot na prejšnjih protestih spet aretirali več ljudi, ki so jih stlačili v zaporniške kombije. Čeprav to ni v skladu z belorusko zakonodajo in mednarodnim pravom, moški na sebi niso imeli identifikacijskih številk.

Tudi v drugih beloruskih mestih se odvijajo protesti proti Lukašenku, med drugim v Grodnu, Gomelu in Vitebsku. Po informacijah nevladne organizacije Viasna so aretirali najmanj 16 ljudi v Minsku in še osem v drugih mestih.

Podporo protestnikom je danes izrazila opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska, ki je pozvala sodržavljane, naj nadaljujejo boj za državo, v kateri je vredno živeti. Podporo je izrazila tudi aretirana Marija Kolesnikova. "Splača še boriti za svobodo. Ne bojte se biti svobodni," je sporočila iz pripora.

V Belorusiji je že v soboto potekal shod žensk, na katerem so aretirali več kot 400 ljudi, od tega so jih do danes izpustili 385, so sporočili z notranjega ministrstva.

Množični protivladni protesti v Belorusiji potekajo že vse od volitev 9. avgusta. Lukašenko, ki je na oblasti že 26 let, se je razglasil za zmagovalca volitev. Po uradnih podatkih naj bi prejel 80,1 odstotka glasov in tako osvojil že šesti predsedniški mandat. Opozicija meni, da je na volitvah dejansko zmagala njena kandidatka Svetlana Tihanovska.