Protesti v Bolgariji: 26-letnik nekdanje dekle več kot 100-krat zbodel z nožem

Na protestih so pozivali k prenovi pravosodja in boljši zaščiti žensk ter nosili napise Niti ena ženska več.

V državi, kjer so protesti proti nasilju nad ženskami redki, se je v ponedeljek v prestolnici Sofija zbralo več kot 5000 ljudi, proteste pa so pripravili tudi v več drugih mestih po državi.

Družina napadenega dekleta pa je za lokalne medije povedala, da še vedno okreva in da zaradi travme o dogodku ne želi govoriti, poroča portal BalkanInsight.

Bolgarski sklad za ženske je izpostavil, da tovrstno ravnanje oblasti vsem žrtvam nasilja in zlorab pošilja sporočilo, da bolečina in groza, ki ju doživljajo, morda ne bosta kaznovani.

V letošnjih prvih treh mesecih so po podatkih policije v Bolgariji ubili 18 žensk, za njihove umore pa sumijo moške, ki so jih žrtve poznale. Aktivisti ocenjujejo, da je žrtev še veliko več in si prizadevajo za sprejem zakonov, s katerimi bi bolje zaščitili ženske pred nasilnimi partnerji in bivšimi partnerji.

Bolgarski parlament sicer ravno obravnava dopolnila zakona proti družinskemu nasilju, ki bi lahko prinesla nekatere izboljšave pri pregonu nasilja na podlagi spola. Organizacije za zaščito pravic žensk medtem zahtevajo dodatne spremembe, tudi glede nasilja med neporočenimi partnerji.

Bolgarija še ni ratificirala istanbulske konvencije, prve mednarodne pogodbe, ki določa pravno zavezujoče norme za preprečevanje nasilja nad ženskami. Je pa h konvenciji junija pristopila Evropska unija, katere članica je tudi Bolgarija. S tem so nanjo prešle nekatere obveznosti iz konvencije.