V Budimpešti s človeško večkilometrsko verigo za podporo avtonomiji univerz

V Budimpešti je več tisoč ljudi na ulicah mesta sklenilo večkilometrsko verigo v podporo avtonomiji univerze za gledališko in filmsko umetnost, ki jo je po mnenju zbranih prevzela vlada. Odstopilo je namreč izvoljeno vodstvo, nov svetovalni odbor pa je izbrala vodilna stranka.

Protestniki, ki so se zbrali na ulicah madžarske prestolnice, se bojijo, da bo novi svetovalni odbor univerze za gledališko in filmsko umetnost, ki ga vodi zaveznik premierja Viktorja Orbana, preprečil vso njihovo avtonomijo. Attila Vidnyanszky, sicer vodja narodnega gledališča, je ob nastopu dejal, da bodo ohranili obstoječi predmetnik, a da bodo več poudarka dali domoljubju in krščanstvu, piše BBC. Po njegovih besedah si želijo tudi "drugačnega načina razmišljanja".

Univerza je že sedma institucija v državi, ki so jo prevzele zasebne fundacije in kjer svetovalni odbor izbere vlada. Vodilni v državi sicer zanikajo trditve, da omejujejo svobodo izražanja, in trdijo, da bo privatizacija univerz izboljšala njihovo kakovost. Človeško verigo je v nedeljo sestavljalo okoli 8000 protestnikov, "povezali" pa so parlament in univerzo. Zahtevali so avtonomijo univerz in svobodo umetniškega izražanja ter izobraževanja. Študenti kampus univerze sicer zasedajo že cel teden. Med diplomanti te univerze so tudi z oskarjem nagrajeni režiser István Szabó in igralka Alexandra Borbély.