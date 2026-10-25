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Protesti v Franciji prerasli v spopade, policija pridržala več kot 1300 ljudi

Pariz, 25. 10. 2026 12.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Protesti v Franciji

Na protestnih shodih v Franciji so oblasti pridržale 1314 ljudi, potem ko so v več mestih izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, so sporočili s francoskega notranjega ministrstva. V spopadih je bilo poškodovanih 53 policistov.

Po prvih ocenah notranjega ministrstva so pristojni posredovali pri 75 požarih, izropanih pa je bilo 24 trgovin.

Ministrstvo je v izjavi danes navedlo, da je preostanek noči, ko so se spopadi umirili, potekal mirno. Sporočili so, da so sprožili več preiskav, drugih podrobnosti niso navedli.

Prav tako niso navedli ocen števila poškodovanih protestnikov. V soboto pozno zvečer je notranji minister Laurent Nunez poročal o dveh hujših poškodbah med protestniki, do katerih naj bi prišlo v Toulousu in v Clermont-Ferrandu.

Množični protesti proti draginji so v Franciji potekali drugo soboto zapored v organizaciji sindikatov in t. i. gibanja rumenih jopičev, ki so stali že za valom protestov pred osmimi leti.

Po oceni ministrstva se je po Franciji zbralo 410.000 ljudi, od tega 110.000 v Parizu. Sindikati medtem udeležbo ocenjujejo na skupno 800.000 ljudi, z 250.000 udeleženci shoda v Parizu.

Nove shode so napovedali tudi za naslednjo soboto, 31. oktobra.

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