Na protestih proti pokojninski reformi v Franciji več kot 300 pridržanih

Po vsej Franciji je bilo zaradi protestov proti pokojninski reformi aretiranih že najmanj 310 ljudi. Francoska vlada je namreč v četrtek reformo sprejela mimo parlamenta, starost upokojitve pa se je tako dvignila za dve leti. Pokojninsko reformo je sprejela tudi španska vlada. Reforma med drugim predvideva povečanje prihodkov pokojninskega sklada s počasnim, toda vztrajnim višanjem prispevkov. Za razliko od Francije pa reforma, ki jo mora še potrditi španski parlament, ni naletela na množični odpor, čeprav jo kritizirajo podjetniki in opozicija.

Policija je proti protestnikom med drugim uporabila solzivec in prijela 310 ljudi, od tega 258 v Parizu. Čeprav se je do petka zjutraj na ulice prestolnice vrnil mir, se protestniki ne nameravajo umakniti. Krivično se jim zdi, da je francoska vlada v četrtek izsilila kontroverzne načrte za dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Tiskovni predstavnik vlade Olivier Veran in minister za proračun Gabriel Attal sta ponovila trditev predsednika Emmanuela Macrona, da vlada za sprejem zakona ni želela uporabiti svojih ustavnih pooblastil. "Če reform ne izvedemo danes, bomo morali v prihodnosti sprejeti veliko bolj brutalne ukrepe," je dejal Attal.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Po potrditvi v senatu se je nato francoska vlada v četrtek tik pred predvidenim glasovanjem v narodni skupščini, kjer ni imela zagotovljene večine, reformo odločila sprejeti sama, kar ji omogoča poseben ustavni instrument. Trdi, da gre za nujno reformo, brez katere da se bo pokojninski sistem sesul. Poteza je naletela na glasno neodobravanje opozicijskih politikov, ki so med nagovorom premierke Elisabeth Borne v parlamentu med drugim prepevali francosko himno. Glede na napovedi se vladi zaradi odločitve obeta tudi glasovanje o nezaupnici. Po potrditvi reforme, ki ji nasprotujejo tudi sindikati, so se na ulicah francoskih mest v četrtek zvečer začeli zbirati protestniki. O protestih so poročali iz Marseilla, Dijona, Nantesa, Rennesa, Rouena, Grenobla, Toulousa in Nice. V Parizu so se protestniki zbrali na trgu Place de la Concorde, kjer jih je policija naštela okrog 6000. Policija uporabila vodni top Prišlo je tudi do izgredov in spopadov s policijo. Protestniki so sredi trga prižgali ogenj in obmetavali policiste z različnimi predmeti. Policija je pri praznjenju trga med drugim uporabila vodni top in solzivec. V prestolnici so v zvezi z izgredi aretirali 258 ljudi. O protestih so v četrtek zvečer poročali tudi iz nekaterih drugih francoskih mest. Po vsej državi so prijeli 310 ljudi. "Nasprotovanje je legitimno, protesti so legitimni, povzročanje kaosa pa ne," je danes za za radio RTL poudaril francoski notranji minister Gerald Darmanin.

icon-expand Policija je pri praznjenju trga med drugim uporabila vodni top. FOTO: 24ur.com

Po pozivu sindikata CGT k ukrepanju je okoli 200 protestnikov davi začasno blokiralo promet v središču Pariza. V nekaterih drugih francoskih mestih, kot sta Rennes in Brest, so protestniki začasno blokirali ceste in krožišča, je poročal časnik Le Parisien. Mladi protestniki so tudi delno zasedli šole in univerze, med drugim v Clermont-Ferrandu in Lillu. Pozivi smetarjem, naj začnejo odvažati smeti Nekatere rafinerije so napovedale obnovitev ali podaljšanje stavk. V Parizu je policija pozvala stavkajoče smetarje, naj začnejo odstranjevati približno 9 000 ton odpadkov, ki so se nakopičili na mestnih ulicah.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Protesti in stavke botrujejo tudi motnjam v francoskem javnem prevozu in železniškem sistemu, ki pa so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa večinoma obvladljive. V Toulonu na jugu Francije so protestniki po navedbah televizije BFMTV zasedli železniške tire in ustavili železniški promet. Sindikati napovedujejo nadaljevanje nasprotovanja reformi in za naslednji četrtek napovedujejo nov dan množičnih stavk in protestov. Notranji minister Darmanin je policiji naročil, naj zaradi protestov, ki se nadaljujejo, poostri varovanje poslancev. Ti so, kot navaja minister po poročanju portala France Info, med drugim izpostavljeni grožnjam in žalitvam ter poškodovanju lastnine.