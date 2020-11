Protesti v več francoskih mestih zaradi spornega zakona o varnosti

V Franciji se je na današnjih protestih proti načrtovanemu novemu zakonu o varnosti v več mestih zbralo na tisoče ljudi. Protesti so med drugim potekali v prestolnici Pariz ter mestih Lille in Montpellier. Po mnenju kritikov sta sporna predvsem dva člena zakona, in sicer člen, ki naj bi bil namenjen zaščiti francoskih policistov, in člen, ki varnostnim silam dovoljuje nošnjo orožja znotraj javnih ustanov tudi izven delovnega časa.

Danes po Franciji potekajo protesti proti načrtovanemu zakonu o varnosti, h katerim so pozvale organizacije za človekove pravice ter novinarska združenja, ki se bojijo, da bi lahko novi zakon obsežno posegel v svobodo medijev. Osnutek zakona je francoska narodna skupščina v petek zvečer sprejela v prvem branju. Predvidoma zadnje glasovanje naj bi bilo prihodnji teden. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Kritiki osnutka zakona svarijo predvsem pred 24. členom t. i. globalnega zakona o varnosti, ki naj bi bil namenjen zaščiti francoskih policistov. Če bo zakon sprejet, bo objava fotografij varnostnih sil med njihovim posredovanjem kazniva. Predvidena zagrožena kazen je leto dni zapora in globa do 45.000 evrov. Sporen je tudi člen osnutka zakona, ki varnostnim silam dovoljuje nošnjo orožja znotraj javnih ustanov tudi izven delovnega časa. Spremembo so predlagali, ker so bili med občinstvom v koncertni dvorani Bataclan, ko je bila ta novembra 2015 prizorišče terorističnega napada, tudi trije policisti, ki pa niso mogli posredovati.