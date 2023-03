Protesti v Gruziji: policija uporabila vodne topove in solzivec

Policija je množice, ki so se zbrale pred stavbo parlamenta razgnala z vodnimi topovi in solzivcem. Medtem ko so nekateri protestniki v zrak vihteli zastave EU in Gruzije so nekateri padli po tleh in kašljali. Po poročanju vlade je bilo poškodovanih več policistov, prav tako naj bi bila poškodovana policijska oprema.

Predlog zakona, ki bi od nevladnih organizacij (NVO) in neodvisnih medijev, ki prejemajo več kot 20 odstotkov financiranja iz tujine, zahteval, da se razglasijo za tuje agente, je doživel široko mednarodno obsodbo. Opozicija ga je opisala kot zakon "v ruskem slogu", ki bi stigmatiziral in zajezil živahno gruzijsko civilno družbo in neodvisne medije, poroča BBC.